В Армении заявили о закомплексованности Украины 

«У Украины будто есть закомплексованность при восприятии сути нагорно-карабахского конфликта, понимания тех серьезнейших угроз, с которыми сталкивается народ Арцаха (самопровозглашенная республика, находящаяся под протекцией Армении — прим. «Ленты.ру»)», — отметил Мнацаканян.

Министр также заявил о закомплексованности украинской стороны «при дифференцировании и оценке конфликтов по их значимости, сущности, истории».

Мнацаканян добавил, что Ереван уже два года ведет последовательную работу с Киевом и доводит до сведения украинский властей позицию армянской стороны. По его словам, Армения продолжит диалог с Украиной, однако будет считать неприемлемыми позиции, которые оторваны от действительности и основаны на «таких всеобщих подходах».

12 июля на границе Армении и Азербайджана начались бои. Стороны обвинили друг друга в провокациях. На следующий день МИД Украины заявил о «глубокой обеспокоенности» происходящим. Киев подчеркнул, что «выступает за политическое урегулирование ситуации на основе уважения суверенитета и территориальной целостности Азербайджанской Республики». После этого украинского посла вызвали в МИД Армении.

Между Ереваном и Баку идет многолетний спор из-за Нагорного Карабаха. В 1991 году регион, преимущественно населенный армянами, провозгласил независимость от Азербайджана, который попытался вернуть его силой. Спустя три года стороны при посредничестве России подписали протокол о перемирии, но периодически военные действия возобновляются.