Опасная игра загнала Лукашенко в ловушку 

Кремль назвал безосновательным арест 33 россиян в Белоруссии и выразил надежду на их скорое освобождение. Минск остался глух к этому призыву. Более того, он отправил на Украину список арестованных, в котором Киев нашел 28 участников боевых действий в Донбассе. Теперь выдача задержанных любой из стран испортит Лукашенко отношения со второй страной. Да и внутри Белоруссии ему эта провокация не принесла планируемых выгод.

Президент Владимир Путин в пятницу провел заседание Совета безопасности, посвященное судьбе задержанных в Белоруссии 33 граждан России . Как сообщил по итогам его пресс-секретарь Дмитрий Песков , «была выражена надежда на то, что уже в ближайшее время в эту историю будет внесена ясность и безосновательно задержанные российские граждане будут освобождены». Еще до начала заседания Песков заявил, что задержание группы россиян не соответствует формату союзнических отношений двух стран.

Тем временем в Киеве рассчитывают, что задержанных выдадут на Украину. Утром в пятницу стало известно, что Минск прислал списки задержанных в Киев, предложив проверить, не участвовал ли кто-то из них в войне в Донбассе. В пятницу вечером Генпрокуратура Украины, изучив списки, призвала Минск выдать большинство — 28 из 33 — задержанных «боевиков». Девять из них Киев считает своими гражданами.

Кроме того, состоялся телефонный разговор глав МИДов обеих республик. Вскоре после этого было объявлено, что дипломаты начали готовить визит Зеленского в Белоруссию, предварительно наметив его на осень.

Москве удивлены тем, что Минск решил отправить списки российских граждан в Киев, поскольку Украины вся эта история формально никак не касается. «История полна неясностей. Непонятно, кто там в этих списках, почему они ушли на Украину. Возможно, это многоходовка какая-то», — предположил зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов

Но вообще история с задержанием россиян явно связана с предвыборной борьбой в Белоруссии и ничего хорошего не предвещает, уверен сенатор.

«Произошло стечение обстоятельств, которое президент Белоруссии посчитал правильным использовать в избирательной кампании, придав этому скандальный характер, — сказал сенатор газете ВЗГЛЯД. — Лукашенко собирается выиграть свои выборы любой ценой. Для него первичны не отношения с Москвой, а внутренняя политика».

России стоит действовать очень аккуратно, полагает Климов.

«С одной стороны, надо защищать права наших граждан, но с другой — учитывать, что желающих нас поссорить более чем достаточно. Антироссийские силы будут эту ситуацию раскручивать», — предупредил Климов.

Эксперты в Киеве видят ситуацию гораздо проще: отправкой списка арестованных на Украину Батька пытается вызвать Россию на резкие ответные ходы, чтобы использовать их потом в предвыборной борьбе.

«Это провокация со стороны Лукашенко. Так не поступают в рамках одного Союзного государства.

Лукашенко все время бегал в Москву, получая огромные кредиты, при том, что Белоруссия — фактически банкрот. Получал всё от России, а теперь сделать такое? Это хуже, чем предательство. Причем, таким образом Лукашенко еще более изолирует себя от всех. Его рейтинг внутри Белоруссии продолжит падение», — сказал газете ВЗГЛЯД директор киевского Института трансформации общества Олег Соскин.

Но эксперт сомневается в том, что Батька все же решится выдать своих пленников в Киев, где им явно грозит длительное тюремное заключение. Скорее, он предпочтет по этому поводу поссориться с Зеленским, чем с Путиным.

«Лукашенко решил поиграть в шантаж, использовать конфликт России и Украины в своих интересах. Но если он и впрямь передаст этих людей Киеву, это будет прямой вызов России и лично Путину, — предположил Соскин. — С Зеленским, наверно, можно так играть, но с Путиным — это опасные игры».

Ситуация с задержанием российских граждан никак не улучшила популярность Лукашенко и внутри страны: в Белоруссии во внешнее вмешательство со стороны России, несмотря на все усилия СМИ, не верят.

«Я только в страшном сне могла представить, к кому они этих боевиков могут привязать. Они говорят о какой-то революции. Боже мой, какая революция? » — заявила оппозиционный кандидат на выборах главы Белоруссии Светлана Тихановская.

И если шумиха вокруг «российских боевиков» не помогла Батьке нарастить рейтинг, то полулярность его главной соперницы — Тихановской, судя по косвенным признакам, возросла. В четверг в Минске на митинг кандидата в президенты пришли, по подсчетам оппозиционной прессы, около 63 тысяч человек. РИА Новости приводило другую цифру — 34 тысячи. В любом случае, наблюдатели сочли мероприятие крупнейшим выступлением оппозиции за последние 20 лет, перекрывшее по массовости «джинсовую революцию» 2006 года и зимние протесты 2010-го.

«Поддержка Светланы Тихановской явно растет. Об этом говорят митинги, которые прошли не только в Минске, но и в регионах — что в принципе нехарактерно для Белоруссии», — сказал ранее в интервью газете ВЗГЛЯД белорусский политолог Валерий Карбалевич.

«В маленьких городках до сих пор люди вообще не собирались хоть на сколько-нибудь массовые политические акции. Теперь собираются. Так что, да — думаю, рейтинг Тихановской растет. Но проблема в том, что в Белоруссии нет независимой социологии, поэтому назвать точные цифры невозможно», — отметил Карбалевич.

Политолог не исключил, что митинг в Минске мог бы собрать еще больше участников, если бы не введенные усиленные меры безопасности из-за якобы возможных терактов.

«Весь смысл истории с ЧВК Вагнера состоит в том, чтобы ограничить возможность проведения митингов в поддержку Тихановской», — уверен Карбалевич.

Напомним, в среду в Белоруссии задержали 33 россиян, большинство которых якобы являются бойцами частной военной компании (ЧВК) Вагнера. Белорусские силовики подозревают их в подготовке дестабилизации республики. Сперва было возбуждено дело о подготовке массовых беспорядков, а затем и дело о подготовке терактов. Москва назвала эти заявления одиозными и не выдерживающими никакой критики.

Посол России в Минске Дмитрий Мезенцев ранее назвал основанием для приезда россиян в Белоруссию договор с местной фирмой — у каждого был при себе соответствующий трудовой договор. Из Минска группа работников ЧОПа планировала вылет в Стамбул, чтобы «обеспечивать охрану энергетической инфраструктуры и ресурсов».

Вечером в пятницу Мезенцев сообщил, что россиян «перевели в иное место содержания с объяснением того, что их условия там будут более комфортными и обеспечены будут, насколько это возможно в пенитенциарном учреждении, добрые условия содержания». Мезенцев добавил, что белорусские власти обещали в ближайшее время организовать встречу наших дипломатов с задержанными.

Несмотря на перевод арестованных в «добрые условия», спускать дело на тормозах Минск, похоже, не собирается. Руководитель следственной группы по этому делу Александр Агафонов заявил, что россияне на допросах якобы показали, что вовсе и не собирались покидать Белоруссию. Выступая в эфире белорусского ТВ, он назвал покупку авиабилетов в Стамбул попыткой создать себе алиби.

«Однако, как выяснилось следствием, лететь туда они не намеревались», — цитирует ТАСС представителя Следственного комитета.

В вину россяинам ставят даже общение через приложение в смартфоне. Так, тот же Агафонов сообщил, что это говорит об организованности группы, управляемой по военным стандартам: «В мессенджере WhatsApp была создана группа 1.ru с обозначенной целью — для управления личным составом. Участниками группы являлись все 33 задержанных фигуранта».