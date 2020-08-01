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Более 20 стран заинтересовались российской вакциной от коронавируса 

News.ru и ещё 10 1 час назад
Российской вакциной заинтересовались в мире
Фото: News.ru
Заинтересованность вакцины российского производства от коронавируса выразили более 20 стран. Об этом заявил генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев в интервью телеканалу CNN.
В России в скором времени начнётся ежегодная плановая вакцинация от гриппа. Начальник отдела по организации амбулаторной медицинской помощи Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Лариса Соловьёва провела сравнение отечественной и импортной вакцины, сообщает РИА Новости.
Ранее NEWS.ru сообщал, что эффект от создания российской вакцины против коронавируса будет сравним с запуском СССР первого искусственного спутника Земли в 1957 году. Такого мнения придерживается глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
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В мире , Лариса Соловьева , Кирилл Дмитриев , Российский фонд прямых инвестиций , CNN , РИА Новости
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