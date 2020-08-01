Российской вакциной заинтересовались в мире

Заинтересованность вакцины российского производства от коронавируса выразили более 20 стран. Об этом заявил генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев в интервью телеканалу CNN.

России в скором времени начнётся ежегодная плановая вакцинация от гриппа. Начальник отдела по организации амбулаторной медицинской помощи Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Лариса Соловьёва провела сравнение отечественной и импортной вакцины, сообщает РИА Новости.

Ранее NEWS.ru сообщал, что эффект от создания российской вакцины против коронавируса будет сравним с запуском СССР первого искусственного спутника Земли в 1957 году. Такого мнения придерживается глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.