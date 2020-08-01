Россиянин станет членом британской Палаты лордов

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Кроме того, издатель газет The Evening Standard и The Independent станет пожизненным пэром.

По информации британских СМИ, содействие Лебедеву оказал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон , семья которого дружна с Лебедевыми.

Как сообщает ТАСС, новые пэры будут введены в палату после летнего отпуска парламентариев, то есть ориентировочно с сентября.