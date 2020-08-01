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Россиянин Евгений Лебедев станет членом британской Палаты лордов 

ТК «Звезда» и ещё 4 25 минут назад
Россиянин станет членом британской Палаты лордов
Фото: mrevgenylebedev, twitter
Кроме того, издатель газет The Evening Standard и The Independent станет пожизненным пэром.
Бизнесмен российского происхождения, издатель газет The Evening Standard и The Independent Евгений Лебедев станет пожизненным пэром и войдет в состав Палаты лордов. Об этом говорится в официальном списке, который одобрила Елизавета II.
По информации британских СМИ, содействие Лебедеву оказал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, семья которого дружна с Лебедевыми.
Помимо россиянина, в новом списке — еще 35 человек, среди которых брат Джонсона Джо, бывшие министры финансов Филипп Хаммонд и Кен Кларк, а также муж экс-премьера Терезы Мэй Филипп.
Как сообщает ТАСС, новые пэры будут введены в палату после летнего отпуска парламентариев, то есть ориентировочно с сентября.
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В мире , Борис Джонсон , Евгений Лебедев , Кен Кларк , Елизавета II , Джо Джонсон , Тереза Мэй , Филип Хаммонд , Парламент Великобритании , The Independent
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