Трамп обличил «фальшивку» о России

Трамп заявил, что ежедневно читает отчеты разведки США , но его внимание «никогда не привлекалось» к приписываемому России «сговору».

«Я думаю, что эта очередная фальшивка на тему России», — приводит его слова ТАСС.

Он сообщил, что «это не достигало уровня» президента США. Трамп отметил, что «многие люди, в числе которых демократы, сказали, что этого никогда не происходило».