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Трамп обличил «очередную фальшивку на тему России» 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 3 14 минут назад
Трамп обличил «фальшивку» о России
Фото: globallookpress.com
Заявления о «сговоре» Москвы с боевиками в Афганистане стали «очередной фальшивкой на тему России», считает глава американского государства Дональд Трамп.
Трамп заявил, что ежедневно читает отчеты разведки США, но его внимание «никогда не привлекалось» к приписываемому России «сговору».

«Я думаю, что эта очередная фальшивка на тему России», — приводит его слова ТАСС.

Он сообщил, что «это не достигало уровня» президента США. Трамп отметил, что «многие люди, в числе которых демократы, сказали, что этого никогда не происходило».

«Если бы это было, мое внимание к этому бы привлекли, и я бы принял очень серьезные меры», — заверил американский лидер.

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В мире , Политика , США , Дональд Трамп , ИТАР-ТАСС , Москва
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