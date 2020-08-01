Трамп обличил «фальшивку» о России

Заявления о «сговоре» Москвы с боевиками в Афганистане стали «очередной фальшивкой на тему России», считает глава американского государства Дональд Трамп.
Трамп заявил, что ежедневно читает отчеты разведки США, но его внимание «никогда не привлекалось» к приписываемому России «сговору».
«Я думаю, что эта очередная фальшивка на тему России», — приводит его слова ТАСС.
Он сообщил, что «это не достигало уровня» президента США. Трамп отметил, что «многие люди, в числе которых демократы, сказали, что этого никогда не происходило».
«Если бы это было, мое внимание к этому бы привлекли, и я бы принял очень серьезные меры», — заверил американский лидер.