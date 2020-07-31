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Умер режиссер фильма "Полуночный экспресс" Алан Паркер

ТАССиещё 8
56 минут назад
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Британский режиссер и сценарист Алан Паркер умер в пятницу в возрасте 76 лет. Об этом сообщило агентство PA со ссылкой на представителя Паркера.
Умер Алан Паркер
Фото: © Giancarlo Gorassini/ABACA/Reuters© Giancarlo Gorassini/ABACA/Reuters
Как говорится в сообщении, причиной смерти режиссера стала "продолжительная болезнь".
Наиболее известные фильмы Паркера - "Миссисипи в огне" (Mississippi Burning, 1988) и "Полуночный экспресс" (Midnight Express, 1978), за который он был номинирован на "Оскар".
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В мире,Алан Паркер
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