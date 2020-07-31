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Авиаэксперт объяснил возможность появления следов тротила на деталях самолета Качиньского 

Деловая газета «Взгляд» 51 минуту назад
Откуда взялся тротил на самолете Качинського
Фото: Mikhail Metzel/AP/ТАСС
Самолет президента Польши десять лет назад упал и врылся в землю в месте, где во времена Великой отечественной войны шли серьезные бои, поэтому на его обломках могли оказаться следы тротила, заявил газете ВЗГЛЯД глава портала «Авиа.ру» Роман Гусаров.
Весной 2010 года самолет Ту-154 президента Польши Леха Качиньского потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту «Смоленск — Северный». Никто из 96 человек, находящихся на борту, не выжил. Позже, польская комиссия по повторному расследованию крушения заявила, что польская, британская и американская лаборатории обнаружили следы тротила, пентрита и RDX (гексогена) в пробах, взятых «с частей самолета, которые российские техники меняли во время ремонта».

«Начнем с того, что заявление о том, что в каких-то лабораториях обнаружили на самолете, который разбился более 10 лет назад, следы какого-то тротила, как минимум, как вилами по воде. Никаких подтверждений данному факту нет, как и официальных каких-то заявлений. Поэтому это очередной информационный вброс от поляков», — говорит Гусаров.

Он объясняет, что, если даже следы тротила действительно были найдены, то любые комментарии «откуда они могли взяться» будут звучать так, будто Россия пытается оправдаться.

«Если по эскалатору в метро спускается какой-то наркоман, который держал в руке свой порошочек, подержался за периллы, а потом другой человек схватился за это же место, у него на руках останутся следы наркотиков. Тоже самое и со следами тротила: Самолет упал в месте, где шли серьезные бои во время Второй мировой войны. Причем не просто упал, а врылся в землю со взрывом и так далее. Поэтому на обломках лайнера можно найти следы чего угодно», — полагает Гусаров.

Более того эксперт подчеркивает, что самолет, это не кусок железа, а сложная конструкция. Любой агрегат доступен ремонтным службам. И несмотря на то, что данный самолет был советского производства, технически обслуживался он польскими специалистами. И поскольку все регулярно проверяется, легко просматривается, то незаметно заложить взрывчатое вещество в лайнер практически невозможно.

«А самое абсурдное в этом заявлении то, что если бы мы действительно хотели бы подорвать президента Польши, то зачем бы стали это делать на своей территории? Это же глупо. Уж если кто-то и хотел его подорвать, то это точно не мы, а кто-то другой, чтобы показать, что русские это сделали. Хотели бы мы подложить тротил, то и взорвали бы его над Варшавой, что подставляться-то», — говорит Гусаров.

К тому же, тротил — это примитивно, продолжает эксперт. Чтобы устроить крушение самолета, не нужно вообще никакого взрывчатого вещества. Достаточно просто встроить какой-нибудь чип в систему управления, благодаря которому воздушное судно в самый неподходящий момент полетит вниз и воткнется в землю.

«Просто удаленно запустить программу, и никто бы никогда даже не узнал истинную причину крушения, потому что от самолета труха одна останется. Так что все эти сказки про тротил — глупость несусветная», — резюмировал Гусаров.

В январе 2018 года Следственный комитет России напомнил, что согласно результатам проверки, никаких подтверждений взрыва на борту самолета президента Польши найдено не было.
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Комментарии 4
В мире , Происшествия , Роман Гусаров , СКР , Деловая газета "Взгляд" , Польша
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