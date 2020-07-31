Северная Корея неожиданно заявила, что занимается разработкой собственной вакцины против covid-19, и она уже почти готова. Ряд специалистов предположили, что КНДР воспользуется производством вакцины как прикрытием, чтобы пополнить арсенал биологического оружия. DN обратилась за комментариями к экспертам.

Северная Корея утверждает, что занимается разработкой собственной вакцины против covid-19.

Но эксперты подозревают, что диктатор Ким Чен Ын использует вакцину как прикрытие, чтобы пополнить свой арсенал биологического оружия.

ЕС и Биотехнологические гиганты всего мира соревнуются в том, кто первым разработает вакцину для спасения мира от пандемии. А США Япония вкладывают миллиарды, чтобы обеспечить производство миллионов доз.

На этом фоне в игру неожиданно вступило еще одно действующее лицо — Северная Корея.

Чуть более недели назад закрытая коммунистическая диктатура объявила, что ее ученые скоро начнут производить вакцину от covid-19. Тестирование на животных уже якобы закончено, и сейчас ведутся клинические испытания на людях.

Некоторые эксперты сразу же отмели эту информацию, сочтя ее блефом. Северная Корея — очень бедная страна, и к тому же не слишком пострадала от пандемии, хотя официальные сообщения, будто зараженных в стране вообще нет, возможно, и преуменьшение.

Так зачем же Ким Чен Ыну тратить свои скудные ресурсы на производство вакцины?

Многие западные эксперты по Северной Корее считают, что одной из причин может быть его желание под предлогом вакцины обзавестись оборудованием, которое в конечном итоге позволит стране расширить производство биологического оружия массового поражения.

Их аргументы таковы: Северная Корея подвергается обширным санкциям, которые не дают стране импортировать множество товаров, в том числе все, что можно использовать для производства оружия. Но гуманитарная помощь санкциями зачастую не облагается. Поэтому страна может воспользоваться пандемией, так как все, что связано с коронавирусом, может считаться «гуманитарным».

«Для своей вакцины они могут купить оборудование у Запада или Китая, а в следующем году использовать его уже для производства биологического оружия», — заявил Politico Эндрю Уэбер (Andrew Weber), бывший заместитель американского министра обороны при президенте Обаме.

Пэр Викстрём (Per Wikström) из шведского Института Тотальной обороны с ним согласен.

«Конечно, у них действительно могут быть добрые намерения и желание создать вакцину. Но если под предлогом гуманитарной помощи им удастся заполучить сверхсовременное оборудование, они вполне могут им злоупотребить позже», — сказал он Dagens Nyheter.

Он подчеркивает, что биотехнологическое оборудование, по словам ученых, часто обладает свойством «двойного применения». Многие биореакторы, в которых культивируют клетки или микроорганизмы, можно, например, использовать как для получения спасительных вакцин, так и для выращивания смертельных бактерий.

Оке Сэлльстрём (Åke Sällström), который много лет работал инспектором по оружию в ООН и ездил в горячие точки, вспоминает, как в 2002 году побывал с инспекцией в Ираке, где тогда правил Саддам Хуссейн

«И там как раз создание вакцины использовали как прикрытие для процесса, который на самом деле был производством биологического оружия. У вакцины и оружия много общего: у сотрудников должны быть схожие компетенции и оборудование. Инспекторам нужно обращать внимание на оборудование для обеспечения безопасности. Оно отличается от обычного, если речь идет о военном производстве».

Северная Корея регулярно пугает окружающий мир, потрясая своим ядерным оружием и ракетами дальнего радиуса действия. Меньше внимания уделяется ее программе производства биологического оружия.

Биологическое оружие запрещено по конвенции ООН, которую подписали практически все страны мира, включая КНДР. Тем не менее большинство экспертов полагают, что страна еще в 1960-х годах начала разрабатывать биологическое оружие.

«Есть подозрения, что такой потенциал у них есть или по крайней мере был раньше», — говорит Пэр Викстрём из Института Тотальной обороны.

Согласно докладам западных разведывательных служб, у северокорейского режима есть доступ, например, к сибирской язве (антраксу), а также к вирусу натуральной оспы, вызывающему смертельное заболевание, которое в 1980 году объявили искорененным во всем мире.

Некоторые опасаются, что предполагаемая вакцина против covid-19 может стать для Северной Кореи удобным случаем повысить биотехнологическую компетентность, и, возможно, даже создать особо опасную форму коронавируса.

«Возможно, они ищут нечто такое, что никто другой не сможет остановить с помощью вакцины», — предполагает военный эксперт и сотрудник исследовательского центра Rand Брюс Беннет (Bruce Bennett).