Украинцы призвали белорусов выбрать их путь

«На нашем личном опыте государственного строительства понятно до слез: без жесткой руки внешнего управления, как это было с послевоенной Японией, Германией, Гонконгом Беларусь не выгребет. После 25 лет пребывания под автократией Лукашенко… Белорусы банально не знаю как построить другое государство. ((Их ждет путь либо наш, либо кавказских стран ((» — написала интернет-пользовательница (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).