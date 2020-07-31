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«Гопак на чужих граблях»: украинцы призвали белорусов выбрать их путь 

Мария Иванова 17 минут назад
Украинцы призвали белорусов выбрать их путь
Фото: РИА Новости
Журналистка Юлия Витязева обратила внимание на украинцев, которые находятся в ОАЭ и дают белорусам советы перед выборами. Один из комментариев она опубликовала в своем твиттере.

«На нашем личном опыте государственного строительства понятно до слез: без жесткой руки внешнего управления, как это было с послевоенной Японией, Германией, Гонконгом Беларусь не выгребет. После 25 лет пребывания под автократией Лукашенко… Белорусы банально не знаю как построить другое государство. ((Их ждет путь либо наш, либо кавказских стран ((» — написала интернет-пользовательница (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).

Витязева отметила, что украинцы «порешали все вопросы в Хабаровске и переключились на Белоруссию».
«Что самое смешное — данный сабж пишет из ОАЭ», — заявила она.
Другой пользователеь призвал «прекрасную Белоруссию с прекрасными гражданами» не следовать примеру Украины.

«Учиться на чужих ошибках — бесценно. Но некоторые предпочитают гопак на чужих граблях», — заключила Витязева.

Как сообщал «Рамблер», ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко говорил, что в стране могут устроить «майдан» с помощью иностранной частной военной кампании. Через несколько дней после этого власти объявили о задержании 32 россиян в санатории под Минском.
Белорусские СМИ назвали задержанных наемниками частной военной компании Вагнера. По версии белорусских правоохранителей, они прибыли в страну для дестабилизации обстановки перед президентскими выборами. Против них возбудили дело о подготовке массовых беспорядков. Российские власти заявили, что задержанные следовали через Белоруссию в другую страну.
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Комментарии 3
В мире , Александр Лукашенко , ОАЭ
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