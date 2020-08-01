Раскрыты доходы Трампа за 2019 год 

Управление по вопросам этики при американском правительстве опубликовало финансовую выписку с данными о доходах президента США Дональда Трампа за 2019 год. Об этом сообщает ТАСС.

Сведения о доходах главы государства раскрыты в 78-страничном документе. Так, среди прочих источников дохода, Трамп заработал 21,4 миллиона долларов за счет своего курорта Мар-а-Лаго во Флориде. Примечательно, что в 2018 году доход от него был выше примерно на 1,3 миллиона долларов.

Уменьшилась на 300 тысяч долларов по сравнению с 2018 годом и прибыль от принадлежащего Трампу отеля в Вашингтоне, составив 40,5 миллиона долларов в 2019 году. При этом в прошлом году возросла на 1,3 миллиона долларов прибыль от другого курорта Trump National Doral Miami — она составила 77,2 миллиона долларов. На два миллиона долларов больше, чем в 2018-ом Трамп заработал за счет своего гольф-клуба, — 17,7 миллиона долларов.

В целом, по оценке The Wall Street Journal, общий доход от бизнес-структур Трампа за прошлый год составил как минимум 446 миллионов долларов, что примерно на 2,6 процента выше, чем в 2018 году.

Трамп неоднократно отказывался публиковать свою налоговую декларацию. Противники американского лидера даже устраивали из-за этого акции протеста. Свое нежелание президент объясняет в том числе ведущимся аудитом. В мае 2019 года суд отказался вставать на сторону адвокатов американского лидера и запрещать конгрессменам требовать его налоговые декларации.