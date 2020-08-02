Названо число заразившихся COVID-19 в мире

Об этом свидетельствуют данные портала Worldometer.

По статистике сайта, общее число инфицированных составило 18 013 191 человек, из них 688 718 пациентов скончались, более 11,3 миллиона выздоровели. Уровень смертности составил в среднем 6 процентов. Активных случаев заражения во всем мире осталось чуть меньше 6 миллионов, при этом только один процент из заболевших (65 тысяч людей) находится в серьезном или критическом состоянии.

Прирост заразившихся за сутки составил 247 тысяч человек, скончались 5931 человек. Лидером по числу заболевших остаются США с показателем 4,7 миллиона инфицированных. На втором месте — Бразилия, где инфицировано 2,7 миллиона граждан, на третьем — Индия, где заболели 1,7 миллиона человек. В пятерке лидеров также находятся Россия (845 тысяч) и ЮАР (503 тысячи).

Отметку в 17 миллионов коронавирус преодолел 29 июля, в 16 миллионов — 25 июля.

В России за последние сутки было выявлено 5462 заболевших. Общее число зараженных в России превысило 845 тысяч. Из них более 646 тысяч выздоровели, свыше 14 тысяч скончались. В июне ВОЗ заявила о выходе России на плато по коронавирусу.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые зафиксирована в декабре 2019 года в Ухане. 11 марта ВОЗ объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию.