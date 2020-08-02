Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 18 миллионов 

Lenta.ru и ещё 3 26 минут назад
Названо число заразившихся COVID-19 в мире
Фото: ТАСС
Об этом свидетельствуют данные портала Worldometer.
По статистике сайта, общее число инфицированных составило 18 013 191 человек, из них 688 718 пациентов скончались, более 11,3 миллиона выздоровели. Уровень смертности составил в среднем 6 процентов. Активных случаев заражения во всем мире осталось чуть меньше 6 миллионов, при этом только один процент из заболевших (65 тысяч людей) находится в серьезном или критическом состоянии.
Прирост заразившихся за сутки составил 247 тысяч человек, скончались 5931 человек. Лидером по числу заболевших остаются США с показателем 4,7 миллиона инфицированных. На втором месте — Бразилия, где инфицировано 2,7 миллиона граждан, на третьем — Индия, где заболели 1,7 миллиона человек. В пятерке лидеров также находятся Россия (845 тысяч) и ЮАР (503 тысячи).
Отметку в 17 миллионов коронавирус преодолел 29 июля, в 16 миллионов — 25 июля.
В России за последние сутки было выявлено 5462 заболевших. Общее число зараженных в России превысило 845 тысяч. Из них более 646 тысяч выздоровели, свыше 14 тысяч скончались. В июне ВОЗ заявила о выходе России на плато по коронавирусу.
Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые зафиксирована в декабре 2019 года в Ухане. 11 марта ВОЗ объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию.
Последние новости
Задержанным в Белоруссии россиянам избрали меру пресечения Задержанным в Белоруссии россиянам избрали меру пресечения ВОЗ спрогнозировала продолжительность пандемии коронавируса ВОЗ спрогнозировала продолжительность пандемии коронавируса Россия возобновит авиасообщение со Швейцарией с 15 августа Россия возобновит авиасообщение со Швейцарией с 15 августа
Комментарии
В мире , COVID-19 , ВОЗ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Little Big названа рекордсменом «Евровидения»
Little Big названа рекордсменом «Евровидения»
Помпео раскритиковал перенос выборов в Гонконге
Помпео раскритиковал перенос выборов в Гонконге
Объяснены отношения Трампа с Россией
Объяснены отношения Трампа с Россией
Дегтярев меняет руководство краевого стройкомплекса
Дегтярев меняет руководство краевого стройкомплекса
Видео
Опубликовано видео последствий ДТП в Крыму
00:25
Опубликовано видео последствий ДТП в Крыму
Водитель BlaBlaCar выкинул на дороге мать с детьми и попал на видео
00:54
Водитель BlaBlaCar выкинул на дороге мать с детьми и попал на видео
Морская выдра спаслась от косаток на лодке и попала на видео
01:00
Морская выдра спаслась от косаток на лодке и попала на видео
Взрыв автозаправки в российском регионе попал на видео
00:12
Взрыв автозаправки в российском регионе попал на видео
Бензовоз протаранил самолет и попал на видео
00:16
Бензовоз протаранил самолет и попал на видео
Опубликовано видео сопровождения самолетов-разведчиков США
00:35
Опубликовано видео сопровождения самолетов-разведчиков США
Армия Войска
Лариса Удовиченко попала в больницу
03:17
Лариса Удовиченко попала в больницу
Шоу-бизнес Другое
«Это пятно он никогда не смоет»
00:15
«Это пятно он никогда не смоет»
Общество
Депардье грозит уголовное дело за изнасилование
03:32
Депардье грозит уголовное дело за изнасилование
Шоу-бизнес
Охлобыстин рассказал о загипнотизированном Ефремове
00:12
Охлобыстин рассказал о загипнотизированном Ефремове
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение