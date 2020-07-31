Кравчук назвал условия мира в Донбассе 

«Я постараюсь доказать, чтобы услышали Украину и пошли на встречу друг другу и установили мир. Не может быть мира за счет интересов друг друга, только за счет сближения друг к другу. Слушать людей в Донбассе, слушать людей на Украине», — сказал Кравчук.