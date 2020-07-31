В Британии отменили ослабление карантина

1 августа, как сообщал «Рамблер», в Великобритании должен был начаться очередной этап ослабления карантина. Он подразумевал открытие катков, казино и боулингов и разрешение на проведение некоторых мероприятий в закрытых помещениях. Сегодня Джонсон дал пресс-конференцию. В ходе нее он объявил, что очередной этап ослабления карантина отложен по меньшей мере на 14 дней.

«Мы должны нажать на тормоз, чтобы удержать вирус под контролем», — объяснил он.

В ночь на 26 июля в Великобритании был введен обязательный 14-дневный карантин для лиц, прибывающих из Испании. 28 июля Джонсон объяснил это ростом риска начала новой вспышки заболеваемости коронавирусной инфекцией в Испании. Также он заявил, что в некоторых местах в Европе есть признаки начала второй волны пандемии коронавирусной инфекции.