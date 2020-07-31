Спецслужбы Белоруссии жестко давят на задержанных россиян 

Граждане России , задержанные в Белоруссии , подвергаются жесткому давлению. Об этом сообщает телеграм-канал WarGonzo.

Позавчера, как сообщал «Рамблер», власти Белоруссии объявили о задержании 33 россиян — боевиков одной из частных военных компаний (ЧВК), которые прибыли в страну для дестабилизации обстановки во время выборов президента. В их отношении было возбуждено уголовное дело о подготовке террористического акта.

Сегодня «вменяемые» собеседники в специальных службах Белоруссии сообщили WarGonzo, что задержанные российские граждане подвергаются жесткому давлению широкого спектра. Их вынуждают признаваться в фантастических вещах, в том числе грозя большими сроками лишения свободы.

«Поэтому срочно необходим доступ к ребятам представителей посольства или хотя бы местных правозащитников», — отмечает WarGonzo.