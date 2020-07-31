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Спецслужбы Белоруссии жестко давят на задержанных россиян 

Артём Кульша 44 минуты назад
Спецслужбы Белоруссии жестко давят на задержанных россиян
Фото: ТАСС
Граждане России, задержанные в Белоруссии, подвергаются жесткому давлению. Об этом сообщает телеграм-канал WarGonzo.
Позавчера, как сообщал «Рамблер», власти Белоруссии объявили о задержании 33 россиян — боевиков одной из частных военных компаний (ЧВК), которые прибыли в страну для дестабилизации обстановки во время выборов президента. В их отношении было возбуждено уголовное дело о подготовке террористического акта.
Сегодня «вменяемые» собеседники в специальных службах Белоруссии сообщили WarGonzo, что задержанные российские граждане подвергаются жесткому давлению широкого спектра. Их вынуждают признаваться в фантастических вещах, в том числе грозя большими сроками лишения свободы.

«Поэтому срочно необходим доступ к ребятам представителей посольства или хотя бы местных правозащитников», — отмечает WarGonzo.

Сегодня пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что задержанные россияне прибыли в Белоруссию транзитом, не совершали противозаконных действий и не имели при себе ничего противозаконного. Также он выразил уверенность, что власти Белоруссии выпустят граждан России на свободу в самое ближайшее время.
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В мире , Дмитрий Песков , Владимир Путин
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