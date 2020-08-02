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Китай опроверг обвинения в covid-хакерстве 

Аргументы Недели и ещё 1 1 час назад
Китай ответил на обвинения в covid-хакерстве
Фото: globallookpress.com
Официальный Пекин назвал клеветой обвинения в свой адрес, после заявлений США в попытке кражи китайскими хакерами исследовательских систем. Китай сам боится, что Запад совершит хакерские атаки на их системы.
Власти Китая заявляют, что никогда не участвовали в кибернетических атаках. Ранее китайцев обвинял в этом Минюст США. Говорилось, что китайские хакеры атаковали медицинские информационные системы с целью кражи результатов исследования коронавируса.

«В последнее время так называемые источники из правительства США обвиняют Китай во взломе с целью кражи технологий и данных американских исследований вакцин, но никаких доказательств этому нет», — заявил официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь.

Он назвал обвинения чистой клеветой, и пояснил, почему Пекину нет смысла ничего красть: «Как мы уже неоднократно говорили, Китай лидирует в мире по исследованиям и разработкам вакцины COVID-19. Нам не нужно продвигаться вперед с помощью воровства, и мы никогда этого не делали».
По словам Ван Веньбина, официальный Пекин в свою очередь сам обеспокоен потенциальными хакерскими атаками со стороны иностранных субъектов, пытающихся украсть их данные.
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Комментарии
В мире , Азия , МИД , Министерство юстиции США , Китай , США
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