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Белорусы продлили запрет на авиасообщение с Россией 

Павел Тиунов 1 час назад
Белорусы продлили запрет на авиасообщение с Россией
Фото: РИА Новости
Белорусская авиакомпания «Белавиа» приняла решение продлить запрет на полеты пассажирских авиалайнеров в рамках регулярных рейсов в Москву, Санкт-Петербург и Калининград вплоть до 14 августа, сообщает РИА Новости. Аналогичный запрет на введен еще в целый ряд российских городов.
В пресс-службе перевозчика подчеркнули, что наряду с «Белавиа» ограничения продлила российская авиакомпания «Аэрофлот». Так в Москву, Санкт-Петербург и Калининград регулярные рейсы приостановлены до 14 августа, в Сочи и Краснодар — до 15 августа, в Воронеж Казань и Нижний Новгород — до 24 октября 2020 года.
Ранее руководство «Белавиа» несколько раз продлевало отмену пассажирских регулярных рейсов в Россию: сначала по 31 июля, затем по 7 августа.
Как сообщал «Рамблер», 1 июля планируется возобновить авиасообщение России с Турцией, Танзанией и Великобританией. Об этом на прошлой неделе заявили представители Росавиации. Отмечается, что авиалайнеры будут вылетать за рубеж из аэропортов Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.
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В мире , Росавиация , Аэрофлот , РИА Новости , Калининград , Москва , Санкт-Петербург
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