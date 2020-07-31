Белорусы продлили запрет на авиасообщение с Россией 

Санкт-Петербург и Белорусская авиакомпания «Белавиа» приняла решение продлить запрет на полеты пассажирских авиалайнеров в рамках регулярных рейсов в Москву Калининград вплоть до 14 августа, сообщает РИА Новости. Аналогичный запрет на введен еще в целый ряд российских городов.

В пресс-службе перевозчика подчеркнули, что наряду с «Белавиа» ограничения продлила российская авиакомпания «Аэрофлот» . Так в Москву, Санкт-Петербург и Калининград регулярные рейсы приостановлены до 14 августа, в Сочи и Краснодар — до 15 августа, в Воронеж Казань и Нижний Новгород — до 24 октября 2020 года.

Ранее руководство «Белавиа» несколько раз продлевало отмену пассажирских регулярных рейсов в Россию: сначала по 31 июля, затем по 7 августа.