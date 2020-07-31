Миллионы жителей Великобритании отправили на карантин 

Великобритании зафиксирована очередная вспышка коронавирусной инфекции, сообщает издание Daily Mail. В результате около 4,5 миллиона человек теперь вынуждены придерживаться правил самоизоляции.

В первую очередь речь идет о жителях графств Большой Манчестер, Ланкашир и Западный Йоркшир. Отмечается, что людям запрещено встречаться с кем-либо, не проживающим вместе с ними. При этом журналисты подчеркивают, что заведения общественного питания в регионах с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой продолжают работать.

В качестве главной причины очередной волны эпидемии коронавируса в Великобритании специалисты местного Министерства здравоохранения назвали несоблюдение гражданами социальной дистанции.

Ранее, как сообщал «Рамблер», специалисты Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого заявили, что в сентябре в Москве и Петербурге может начаться вторая волна заражения коронавирусной инфекцией. По их мнению, уже к середине месяца число заболевших COVID-19 может вырасти на 15-20%. Возможной причиной очередного роста заболеваемости был назван новый учебный год и возвращение в мегаполисы студентов.