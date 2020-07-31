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Киев пригрозил подать на Тегеран в суд за сбитый Boeing 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Киев пригрозил Тегерану судом за сбитый Boeing
Фото: Reuters
Киев подаст на Тегеран в международные суды в случае безуспешных переговоров о компенсации за сбитый в январе Boeing «Международных авиалиний Украины», заявил глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Безусловно, если переговоры с Ираном будут безуспешными, то мы пойдем в международные суды, и я абсолютно не сомневаюсь в том, что мы привлечем Иран к ответственности и Иран выплатит все необходимые компенсации», — сказал Кулеба, передает РИА «Новости».

Однако министр добавил, что такие действия остаются планом «Б». «План „А“ — это переговоры с Ираном о решении всех вопросов и выплате компенсаций», — добавил он.
Кулеба также сообщил, что Киев и Тегеран договорились о следующем раунде переговоров.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Иран предложил по 80 тыс. долларов компенсации семьям погибших в авиакатастрофе в Тегеране, которая случилась 8 января — тогда самолет, направлявшийся в Киев, был сбит ракетой.
Кроме того, СМИ сообщили, что канадские юристы подали в суд в Торонто иск против Ирана из-за гибели украинского Boeing 737 под Тегераном. Истцы требуют от Ирана выплаты компенсации в размере 1,5 млрд канадских долларов (1,1 млрд долларов США).
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Комментарии
В мире , Дмитрий Кулеба , Владимир Зеленский , Boeing , РИА Новости , Иран , Киев , Тегеран
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