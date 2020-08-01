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Клинтон прокомментировал новые данные о посещении «педофильского острова» 

Lenta.ru и ещё 1 45 минут назад
Клинтон опроверг посещение «педофильского острова»
Фото: Reuters
Бывший президент США Билл Клинтон отрицает, что когда-либо посещал частный остров педофила-миллионера Джеффри Эпштейна. Об этом заявил его представитель Анхель Урена на своей странице в Twitter.

«История постоянно меняется, факты — нет. Президент Клинтон никогда не был на острове», — написал в социальной сети представитель Клинтона.

Кроме того, Урена заявил изданию Newsweek, что Клинтон не общался с Эпштейном более десяти лет до того, как миллионера обвинили в торговле людьми.
Ранее были раскрыты новые секретные данные по делу умершего во время следствия педофила-миллионера Джеффри Эпштейна. Женщина по имени Вирджиния Джуффре, ранее публично обвинившая миллионера в торговле секс-рабами, в своих показаниях рассказала, что однажды видела бывшего лидера США Клинтона на «педофильском острове» Эпштейна. По ее словам, Билл был в компании с некими двумя молодыми девушками из Нью-Йорка.
27 мая в документальном фильме Netflix Jeffrey Epstein: Filthy Rich, экс-работник на частном карибском острове Эпштейна Стив Скалли рассказал, что он несколько раз встречал Клинтона, сидящего на крыльце виллы с мужчиной нетрадиционной ориентации. При этом нет никаких доказательств, что Клинтон принимал участие в оргиях с несовершеннолетними девушками. Сам бывший президент тогда отрицал посещение им острова.
Джеффри Эпштейн был задержан 6 июля 2019-го в Нью-Йорке. Он совершил самоубийство в тюрьме 10 августа прошлого года, не дождавшись судебного процесса по обвинению в торговле секс-рабынями. Миллионер обвинялся в создании криминальной сети, которая позволяла ему сексуально эксплуатировать и издеваться над десятками несовершеннолетних девушек. По некоторым данным, он мог продолжать торговать людьми вплоть до 2019 года. Некоторым предполагаемым жертвам было 14 лет.
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Комментарии
В мире , Происшествия , США , Самоубийство , Педофилы , Билл Клинтон
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