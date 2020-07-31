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«Новороссия 2.0?»: На Украине испугались «горячей» осени 

Мария Иванова 20 минут назад
«Новороссия 2.0?»: На Украине испугались «горячей» осени
Фото: ТАСС
Украинский журналист Дмитрий Крапивенко в своем материале для Delfi заявил, что Россия не будет действовать только военным средствами для достижения своих целей на Украине. По его мнению, Москва может использовать провокации и «разыграть карту федерализации».
Автор отметил, что захват территорий от Харькова до Херсона и от Мариуполя до Одессы, о котором говорят в последнее время, лишил бы Украину «огромного экономического, научного потенциала» и значительного объема природных ресурсов.
По его мнению, российские власти могут использовать эту угрозу для шантажа Киева, чтобы возобновить подачу воды в Крым.

«Россия, конечно же, не будет действовать исключительно военными средствами. Возможному удару может предшествовать ультиматум в ООН относительно поставок воды в Крым либо провокации, целью которых будет «защита русскоязычного населения», — заявил журналист.

Крапивенко отметил, что у России есть «окно возможностей» внутри самой Украины: в октябре пройдут местные выборы, рейтинги правящей партии падают и в южных регионах этим могут воспользоваться пророссийские силы. По его мнению, в итоге они начнут требовать федерализации, на которой настаивает Москва.

«Это программа минимум: в случае смены государственного устройства можно будет «перезапустить» вопрос о внешнеполитическом курсе, следовательно, заблокировать процесс европейской интеграции», — отметил автор.

Крапивенко отметил, что само обсуждение возможного конфликта с Россией способно этот конфликт предотвратить.

«Иногда раскрытие планов противника — это способ предотвратить их реализацию. И в случае с возможной атакой РФ с юга в этом году такой сценарий наиболее оптимистический», — заключил он, отметив что осень в южных регионах все же может оказаться «горячей».

Как писал «Рамблер», после присоединения Крыма к России на полуострове начались перебои с поставками воды с Украины. Сначала Киев объяснял их техническими проблемами, но затем стал ссылаться на отсутствие договора на поставки и задолженность, якобы возникшую в 2013 году.
В апреле 2017 года Украина установила в Херсонской области дамбу, перекрывающую поток днепровской воды по Северо-Крымскому каналу.
В 2020-м командующий украинских Военно-морских сил Алексей Неижпапа заявил, что флот страны начал готовиться к конфликту с Россией. По его мнению, Россия может попытаться прорваться на юг Херсонской области, чтобы пустить воду из Днепра в Северо-Крымский канал.
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В мире , ООН , Мариуполь , Москва , Харьков , Херсон
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