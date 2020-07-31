Ким Чен Ын ввел новые жесткие меры против перебежчиков

Лидер КНДР Ким Чен Ын ввел новый жесткий закон по борьбе с перебежчиками. Об этом сообщает корейская служба радио «Свободная Азия» со ссылкой на свой источник. Теперь граждане, живущие в северокорейских регионах, граничащих с Китаем (или совершающие туда поездки), вынуждены подписать обязательство, подтверждающее, что они никогда не попытаются «сбегать из страны».

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В настоящее время Ким Чен Ын якобы требует, чтобы каждый соотечественник, направляющийся в пограничные районы, предоставил документ с отпечатком своего пальца и подтверждение, что не собирается выезжать.

«Дополнительная волокита, которая появилась ранее в этом месяце, спровоцировала серьезные нарушения деловых, свадебных и похоронных поездок в стране, где 25 миллионам жителей уже нужны специальные разрешения на внутренние передвижения», — отмечает источник.

Новые ограничения введены после скандала с антиправительственными пропагандистскими листовками, распространенными через границу из Южной Кореи. Как ранее сообщала «Экспресс газета», Ким Чен Ын распорядился взорвать межкорейский почтовый офис, который распространил непристойные фото его жены.

Собеседник «Свободной Азии» сетует на то, что многие граждане уже пропустили важные семейные события из-за того, что заранее не подготовили необходимые документы. Более того — людей очень расстраивают подозрения в их неблагонадежности.

«Жители приграничных районов всегда рассматриваются как потенциальные беглецы», — цитирует информатора Mirror.