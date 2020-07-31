Кравчук заявил о готовности к компромиссам по Донбассу 

Первый президент Украины Леонид Кравчук , возглавивший делегацию Киева на переговорах контактной группы по Донбассу, рассказал о готовности идти на компромиссы для разрешения конфликта. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Миссия одна — закончить войну, чтобы на Украине царил мир, чтобы мы жили спокойно: без крови, без ужасов, без потерь, без разрушений. Такая у меня миссия остается, чтобы в Донбассе и на Украине был мир. Я буду делать для этого все, что смогу. Будем идти на компромиссы…», — заявил он в интервью РБК-Украина.

Однако о каких именно компромиссах идет речь Кравчук не уточнил.

Бывший украинский президент отметил, что намерен выступать за переход от общих слов к «конкретным действиям» для того, чтобы это принесло пользу людям и они почувствовали, что они хозяева своей земли.

Ранее Кравчук заявлял, что один из компромиссов по Донбассу может заключаться в создании там свободной экономической зоны. Однако компромисс не может касаться вопроса границы, суверенитета и территориальной целостности Украины.

С 27 июля на Донбассе начал действовать режим полного и всеобъемлющего прекращения огня — об этом договорились Россия, Украина и ОБСЕ в рамках Трёхсторонней контактной группы.