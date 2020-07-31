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Кравчук заявил о готовности к компромиссам по Донбассу 

Парламентская газета 1 час назад
Кравчук заявил о готовности к компромиссам по Донбассу
Фото: ТАСС
Первый президент Украины Леонид Кравчук, возглавивший делегацию Киева на переговорах контактной группы по Донбассу, рассказал о готовности идти на компромиссы для разрешения конфликта. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Миссия одна — закончить войну, чтобы на Украине царил мир, чтобы мы жили спокойно: без крови, без ужасов, без потерь, без разрушений. Такая у меня миссия остается, чтобы в Донбассе и на Украине был мир. Я буду делать для этого все, что смогу. Будем идти на компромиссы…», — заявил он в интервью РБК-Украина.

Однако о каких именно компромиссах идет речь Кравчук не уточнил.
Бывший украинский президент отметил, что намерен выступать за переход от общих слов к «конкретным действиям» для того, чтобы это принесло пользу людям и они почувствовали, что они хозяева своей земли.
Ранее Кравчук заявлял, что один из компромиссов по Донбассу может заключаться в создании там свободной экономической зоны. Однако компромисс не может касаться вопроса границы, суверенитета и территориальной целостности Украины.
С 27 июля на Донбассе начал действовать режим полного и всеобъемлющего прекращения огня — об этом договорились Россия, Украина и ОБСЕ в рамках Трёхсторонней контактной группы.
Согласно решению сторон, перемирие должно соблюдаться до полного урегулирования вооружённого конфликта на востоке Украины. В свою очередь, глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий заявил, что не исключает провокаций во время режима перемирия.
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Комментарии 2
В мире , Леонид Кравчук , Леонид Слуцкий , ОБСЕ , Госдума , РБК-Украина , Киев
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