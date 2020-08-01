Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На Украине начали действовать новые правила карантина 

Lenta.ru и ещё 4 35 минут назад
На Украине начали действовать новые правила карантина
Фото: РИА Новости
С 1 августа на Украине были введены новые правила адаптивного карантина. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что по решению кабинета министров, регионы Украины или отдельные административно-территориальные единицы (районы) поделены на четыре зоны в зависимости от эпидемической ситуации. В них установлены «зеленая», «желтая», «оранжевая» и «красная» зоны, в которых действуют разные ограничения.
Ранее министр здравоохранения страны Максим Степанов объяснил, что в «зеленой» зоне будут самые мягкие карантинные мероприятия и правила. Так, в ней будет действовать масочный режим и соблюдение социальной дистанции. В «желтой» зоне ко всему ранее перечисленному добавляется запрет на посещение учреждений социальной защиты, в которых находятся пожилые люди.
В регионах «оранжевой» зоны запрещена деятельность хостелов, туристических баз (кроме гостиниц), развлекательных заведений и ресторанов в ночное время. Также запрещаются плановые госпитализации. На массовых мероприятиях могут присутствовать не более 100 человек при условии нахождения не более одного человека на 20 квадратных метрах.
В «красной» зоне перестает функционировать общественный транспорт, запрещается посещать учебные заведения, а также закрываются торгово-развлекательные центры, кафе и рестораны.
Вопросами о принятии решения об усилении или прекращении карантина в регионе занимается региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. По словам министра здравоохранения Украины, при определении зоны эпидемической ситуации будут учитываться многие факторы: «Регион может перейти в другую зону, когда пять дней подряд растет хотя бы один из четырех показателей».
Последние новости
Россия возобновит авиасообщение со Швейцарией с 15 августа Россия возобновит авиасообщение со Швейцарией с 15 августа Россия открыла границу с Абхазией Россия открыла границу с Абхазией Назван срок начала массовой вакцинации россиян от коронавируса Назван срок начала массовой вакцинации россиян от коронавируса
Комментарии
В мире , Украина , COVID-19 , Максим Степанов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Якубович прояснил уход с «Поля чудес»
Якубович прояснил уход с «Поля чудес»
Изменила с лучшим другом: россиянин убил жену
Изменила с лучшим другом: россиянин убил жену
Раскрыта реакция Путина на задержание россиян в Минске
Раскрыта реакция Путина на задержание россиян в Минске
Умерла Оксана Воронина
Умерла Оксана Воронина
Видео
Опубликовано видео последствий ДТП в Крыму
00:25
Опубликовано видео последствий ДТП в Крыму
Водитель BlaBlaCar выкинул на дороге мать с детьми и попал на видео
00:54
Водитель BlaBlaCar выкинул на дороге мать с детьми и попал на видео
Морская выдра спаслась от косаток на лодке и попала на видео
01:00
Морская выдра спаслась от косаток на лодке и попала на видео
Взрыв автозаправки в российском регионе попал на видео
00:12
Взрыв автозаправки в российском регионе попал на видео
Бензовоз протаранил самолет и попал на видео
00:16
Бензовоз протаранил самолет и попал на видео
Опубликовано видео сопровождения самолетов-разведчиков США
00:35
Опубликовано видео сопровождения самолетов-разведчиков США
Армия Войска
Лариса Удовиченко попала в больницу
03:17
Лариса Удовиченко попала в больницу
Шоу-бизнес Другое
«Это пятно он никогда не смоет»
00:15
«Это пятно он никогда не смоет»
Общество
Депардье грозит уголовное дело за изнасилование
03:32
Депардье грозит уголовное дело за изнасилование
Шоу-бизнес
Охлобыстин рассказал о загипнотизированном Ефремове
00:12
Охлобыстин рассказал о загипнотизированном Ефремове
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение