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Мексика обогнала Великобританию по числу жертв коронавируса 

Lenta.ru и ещё 5 1 час назад
Мексика обогнала Британию по числу жертв COVID-19
Фото: Reuters
Об этом свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса, которые обновляются на сайте в реальном времени.
Согласно данным, в Мексике от COVID-19 скончались 46 688 человек, а в Великобритании — 46 204 пациента. Таким образом, Мексика вышла на третье место в мире по количеству умерших от коронавируса.
За все время в Мексике зафиксировали 424,6 тысяч заболевших вирусом, из них 327,1 тысяч уже выздоровели. По этому показателю страна находится на шестом месте в мире. Великобритания находится на девятой строчке — там заболели 304,7 тысячи человека, из них выздоровели 1439 человек.
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В мире , Мексика , Великобритания
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