Мексика обогнала Британию по числу жертв COVID-19

Об этом свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса, которые обновляются на сайте в реальном времени.

Согласно данным, в Мексике от COVID-19 скончались 46 688 человек, а в Великобритании — 46 204 пациента. Таким образом, Мексика вышла на третье место в мире по количеству умерших от коронавируса.

За все время в Мексике зафиксировали 424,6 тысяч заболевших вирусом, из них 327,1 тысяч уже выздоровели. По этому показателю страна находится на шестом месте в мире. Великобритания находится на девятой строчке — там заболели 304,7 тысячи человека, из них выздоровели 1439 человек.