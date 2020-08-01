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Первый президент Украины захотел привлечь США к переговорам по Донбассу 

Lenta.ru и ещё 12 1 час назад
Кравчук захотел привлечь США к переговорам по Донбассу
Фото: РИА Новости
Первый президент Украины и новый глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации в Донбассе Леонид Кравчук захотел привлечь к переговорному процессу США. Об этом он заявил в эфире телеканала «Украина 24» в субботу, 1 августа, передает «Интерфакс-Украина».
По его словам, решить вопрос установления мира на востоке страны будет очень сложно без участия США.

«Потому что я думаю, что наиболее сильная, наиболее богатая страна мира может иметь наибольшее влияние», — пояснил глава делегации.

Кравчук подчеркнул, что в настоящее время США заняты множеством проблем, в частности, предстоящими в ноябре выборами президента и ситуацией с коронавирусом.

«Я говорю об этом в перспективе. Но мы увидим, а вдруг начнутся шаги, и мир постепенно будет устанавливаться», — заключил первый украинский лидер.

30 июля Кравчук согласился возглавить украинскую делегацию в ТКГ вместо Леонида Кучмы. Он объявил о своей готовности идти на компромиссы в переговорном процессе для урегулирования конфликта в Донбассе. Политик заявил, что его единственная миссия — закончить войну и сделать так, чтобы на Украине царил мир.
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Комментарии 2
В мире , Другое , Украина , Леонид Кучма , Леонид Кравчук , Интерфакс , США
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