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AFP: аэропорт Багдада подвергся ракетному обстрелу

ТАСС
1 час назад
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По меньшей мере две ракеты упали на территорию аэропорта столицы Ирака Багдада в четверг. Об этом сообщило Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на иракских военных.
Аэропорт Багдада подвергся ракетному обстрелу
Фото: ReutersReuters
По данным AFP, в результате инцидента никто не пострадал, ущерба нет. Агентство Reuters информирует, что снаряды были запущены из двух разных мест.
В настоящее время нет информации о том, кто стоит за обстрелом.
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В мире,Армия,Войска,Оружие,Ближний Восток,Африка,France-Presse,Reuters,Ирак
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