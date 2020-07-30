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В США умерла первая заболевшая COVID собака 

Вероника Полынина 17 минут назад
В США умерла первая заболевшая COVID собака
Фото: depositphotos.com
В США умерла немецкая овчарка, ставшая первой собакой с подтвержденным коронавирусом в США, передает РИА «Новости».
Овчарке Бадди было 7 лет. В апреле у него появились трудности с дыханием, а в начале июня у него выявили коронавирусную инфекцию.
Одновременно выяснилось, что Бадди, вероятно, страдал онкологическим заболеванием.
Пока не известно, стала ли злокачественная опухоль причиной нарушения иммунитета, в результате которого собака заразилась коронавирусом, или же, наоборот, онкологическое заболевание появилось на фоне вируса. Ветеринары не исключают также случайного совпадения двух болезней по времени.
Как писал «Рамблер», ранее итальянские ученые обнаружили антитела к коронавирусу у собак и кошек и выявили взаимосвязь между случаями инфицирования у хозяев и наличием антител у собак. По результатам исследований ученые сделали вывод, что собаки и кошки могут являться переносчиками вируса, но в течение относительно непродолжительного времени.
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В мире , РИА Новости , США
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