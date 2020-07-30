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Первая собака, заболевшая коронавирусом в США, умерла 

Аргументы Недели 13 минут назад
В США умерла первая заболевшая COVID собака
Фото: pixabay.com
В США умерла немецкая овчарка, которая стала первой собакой, заразившейся коронавирусом в стране. Семилетний пес Бадди заразился больше месяца назад, у него появились проблемы с дыханием.
В начале июня Служба инспекции здоровья животных и растений минсельхоза США сообщила, что у животного выявлен коронавирус. 11 июля овчарка скончалась. Согласно медицинской карте, собака, скорее всего, болела онкологическим заболеванием. Пока непонятно, был ли рак причиной нарушения иммунитета и последующего заражения коронавирусом, или, наоборот, злокачественная опухоль стала следствием вируса. Точную причину смерти установит экспертиза.
У одного из хозяев питомца также была подтверждена коронавирусная инфекция. Вместе с немецкой овчаркой в доме жила еще одна собака. Тест на антитела к у животного дал положительный результат, однако симптомов болезни у него не наблюдалось.
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В мире , США
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