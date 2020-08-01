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Киев будет требовать у Минска выдачи задержанных россиян 

Газета.Ru и ещё 2 24 минуты назад
Киев потребует у Минска выдать задержанных россиян
Фото: Reuters
Генеральная прокуратура Украины направила Минску уведомление о намерении потребовать выдачи Киеву задержанных в Белоруссии россиян, якобы являющихся сотрудниками ЧВК Вагнера.
Киев напомнил Минску, что между странами действует Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 1993 года.

«28 лицам, из которых 9 граждан Украины, объявлено о подозрении по факту членства в террористической организации и незаконном участии в вооруженном конфликте в Донбассе», — говорится в сообщении украинского ведомства.

При этом в самой Белоруссии россияне подозреваются в подготовке массовых беспорядков. Белорусские силовики уже заявили, что россияне могли быть связаны с Сергеем Тихановским — оппозиционером, которому отказали в выдвижении в кандидаты в президенты страны.
Эксперты полагают, что Тихановский мог стать конкурентом нынешнего главы государства Александра Лукашенко в президентской гонке, сообщает БелТА.

«В отношении Тихановского возбуждено уголовное дело по фактам возбуждения социальной вражды, призывов к совершению насильственно-агрессивных действий по отношению к сотрудникам правоохранительных органов.

Еще одно дело заведено по факту приготовления к массовым беспорядкам», — сообщает белорусский Следственный комитет.

Стоит отметить, что 31 июля Минске тысячи людей вышли на митинг в поддержку кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской — жены Сергея Тихановского. Акция началась в 18:00 в парке Дружбы народов. Люди выстраивались в очереди и проходили осмотр.
Тихановская приехала на митинг спустя два часа. Она выразила несогласие с тем, что следствие связало уголовное дело ее мужа и группу задержанных россиян. По оценкам правозащитников, на акцию пришли 34 тысячи человек.
Россияне были задержаны в ночь на 29 июля санатории «Белорусочка» около Минска. Еще один гражданин РФ был задержан в Гомельской области.

«Я смотрю на реакцию россиян. Они уже, оправдываясь, говорят, что чуть ли не мы их сами сюда завезли. Ясно, надо же как-то оправдать свои грязные намерения», — сказал Лукашенко.

Он поручил силовикам разобраться в происходящем и обратиться к официальным российским органам власти. При этом белорусский лидер заверил, что у него нет намерения «опорочить близкую страну».
Белорусские СМИ сообщили, что «боевики из России» были задержаны из-за «нехарактерного поведения» в санатории — одежда в стиле «милитари» и отказ от алкогольных напитков послужили основанием для проверки.
Кроме того, правоохранительные органы Белоруссии предполагают, что в общей сложности на территорию страны прибыли 200 «сотрудников ЧВК», и их главная цель заключается в «дестабилизации обстановки» во время президентских выборов, назначенных на 9 августа.
В этой связи пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал на странные обвинения в отношении россиян.

«В Российской Федерации находится огромное количество белорусских мужчин, в том числе и в похожей одежде, которые также ведут себя нехарактерно, не употребляют алкоголь, как вчера говорилось… Поэтому это не значит, что они занимаются чем-то противоправным. Наоборот, они все абсолютно законопослушные люди», — напомнил представитель Кремля.

Задержанные россияне, могли быть сотрудниками ЧОП, которое по контракту охраняет энергетические объекты и ресурсы за рубежом, за пределами Белоруссии, пояснил, со своей стороны, посол России в Минске Дмитрий Мезенцев.
Он подчеркнул, что эту информацию еще предстоит уточнить. По словам дипломата, россияне были вынуждены остановиться в санатории, так как опоздали на рейс из аэропорта Минска, «направляясь транзитом в третью страну», передает РИА «Новости».
Задержание под Минском российских граждан может быть провокацией для ухудшения отношений Москвы и Минска, заявил в беседе с «Газетой.Ru», первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками Константин Затулин.
При этом он отмечает, что последние заявления Лукашенко о «российском вмешательстве в выборы» дают повод задуматься о его вменяемости.

«Лукашенко наговорил достаточно, чтобы в России всерьез задумались о его невменяемости. Разглагольствуя о вмешательстве России в выборы, он рубит сук, на котором сидит», — подчеркнул собеседник издания.

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Комментарии 7
В мире , СНГ , Статьи , Украина , Громкие уголовные дела , Дмитрий Мезенцев , Дмитрий Песков , Александр Лукашенко , Константин Затулин , Госдума , СКР , МВД , Газета.Ru , РИА Новости , Минск
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