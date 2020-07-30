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В Польше обезглавили скульптуру маршала Рокоссовского 

РИА Новости 47 минут назад
В Польше обезглавили скульптуру Рокоссовского
Фото: © Департамент ЖКХ Москвы
Скульптуру советского и польского маршала Константина Рокоссовского похитили с мемориального кладбища в Легнице на западе Польши, сообщает местный портал fakty.lca.pl.

"Инцидент произошел в ночь со среды на четверг. Неизвестные украли с муниципального кладбища скульптуру маршала Константина Рокоссовского", — говорится в сообщении.

Скульптура была частью открытой экспозиции музея, расположенного на кладбище красноармейцев.
Позже обезглавленная скульптура была обнаружена на одной из улиц Легницы.

"Полиция обнаружила украденную скульптуру маршала Рокоссовского. К сожалению, вандалы успели повредить фигуру. Удалось найти только туловище. Голову и виновных продолжает искать полиция", — сообщает портал.

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В мире , Константин Рокоссовский , Польша
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