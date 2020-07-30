В Польше обезглавили скульптуру Рокоссовского

Скульптуру советского и польского маршала Константина Рокоссовского похитили с мемориального кладбища в Легнице на западе Польши, сообщает местный портал fakty.lca.pl.
"Инцидент произошел в ночь со среды на четверг. Неизвестные украли с муниципального кладбища скульптуру маршала Константина Рокоссовского", — говорится в сообщении.
Скульптура была частью открытой экспозиции музея, расположенного на кладбище красноармейцев.
Позже обезглавленная скульптура была обнаружена на одной из улиц Легницы.
"Полиция обнаружила украденную скульптуру маршала Рокоссовского. К сожалению, вандалы успели повредить фигуру. Удалось найти только туловище. Голову и виновных продолжает искать полиция", — сообщает портал.