Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Светлана Тихановская собрала на митинге в Минске рекордное количество своих сторонников 

ТАСС и ещё 7 34 минуты назад
Тихановская собрала рекордное число сторонников
Фото: ТАСС
Предвыборный митинг-концерт в поддержку кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской собрал в четверг в Минске рекордное количество белорусов. Ее команда проводит предвыборное мероприятие совместно с представителями штабов Виктора Бабарико и Валерия Цепкало Марией Колесниковой и Вероникой Цепкало.
В столичном парке Дружбы народов людей собралось очень много, свободного места на огороженном для митинга участке нет, многие стоят и за ограждением, передает корреспондент ТАСС с места событий. По данным правозащитников, на митинге собрались не менее 25 тыс. человек, правоохранительные органы пока не дают оценку числу собравшихся. В руках люди держат самые разные флаги — как нынешние красно-зеленые государственные флаги Белоруссии, так и исторические бело-красно-белые.

"Нам не нужны революции, нам не нужны боевики, мы хотим перемен мирным путем", — сказала Тихановская. Кандидат обратилась к военным. "Дорогие военные, посмотрите нам в глаза, мы такие же люди, которые хотят достойной жизни, мы не преступники, а белорусы, которые хотят альтернативных кандидатов, это наш народ, который хочет мирной смены власти", — заявила Тихановская.

На мероприятии выступили близкие находящихся в заключении Виктора Бабарико и его сына Эдуарда, Павла Северинца, Николая Статкевича, Дмитрия Фурманова. Известный драматург и сценарист Андрей Курейчик со сцены сказал, что Тихановская из-за любви к своему мужу Сергею Тихановскому, который планировал регистрироваться в качестве кандидата в президенты, но был арестован, участвует в избирательной кампании, и взяла ответственность за судьбу Белоруссии и белорусов.
На месте проведения митинга большие проблемы с мобильной связью, ведущие со сцены просят людей переводить сотовые телефоны в режим "в самолете". Митинг проходит при повышенных мерах безопасности на фоне заявлений белорусских властей о задержании в Белоруссии 33 граждан России, подозреваемых в подготовке к массовым беспорядкам. Как подчеркнула Тихановская, ее муж Сергей, который сейчас находится под арестом, "не имеет никакого отношения" к задержанным россиянам. В МИД РФ в четверг заявили, что задержанные в Минске российские граждане следовали транзитом в Стамбул, имея на руках все необходимые документы. Как подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве, "одиозная трактовка белорусской стороной задержания 33 граждан России не выдерживает никакой критики".
Президентские выборы в Белоруссии пройдут 9 августа. Центризбирком принял решение о регистрации пяти человек в качестве кандидатов в президенты (Андрей Дмитриев, Анна Канопацкая, Александр Лукашенко, Светлана Тихановская, Сергей Черечень). Двум претендентам, которые являлись основными соперниками действующего президента (Бабарико и Цепкало), было отказано в регистрации.
Видео дня. Звезда Playboy заявила о романе с мужем Ксении Бородиной
ТАСС: последние новости
Папа Римский назначил первого епископа из России Папа Римский назначил первого епископа из России Что известно о задержании россиян на территории Белоруссии Что известно о задержании россиян на территории Белоруссии После задержания россиян в Белоруссии возбуждено дело о подготовке теракта После задержания россиян в Белоруссии возбуждено дело о подготовке теракта
Комментарии 23
В мире , СНГ , Андрей Дмитриев , Андрей Курейчик , Александр Лукашенко , Дмитрий Фурманов , Николай Статкевич , МИД , МВД , Центризбирком России , ИТАР-ТАСС , Минск
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ведущая «России 1» уволилась ради переезда в Италию
Ведущая «России 1» уволилась ради переезда в Италию
Появление «вагнеровцев» в Белоруссии объяснили
Появление «вагнеровцев» в Белоруссии объяснили
Появилось видео жутких переписок сестер Хачатурян
Появилось видео жутких переписок сестер Хачатурян
«Вагнеровцы» разочаровали девушек в белорусском санатории
«Вагнеровцы» разочаровали девушек в белорусском санатории
Видео
Научившая пить напитки с сухим льдом Диденко попала на видео
00:33
Научившая пить напитки с сухим льдом Диденко попала на видео
Общество
Прокативший пристава на капоте авто должник попал на видео
00:30
Прокативший пристава на капоте авто должник попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео задержания военнослужащего РФ за госизмену
00:52
Опубликовано видео задержания военнослужащего РФ за госизмену
Происшествия
Опубликовано видео последствий взрыва в японской Фукусиме
00:23
Опубликовано видео последствий взрыва в японской Фукусиме
Происшествия В мире
Опубликовано видео драки российских депутатов
00:33
Опубликовано видео драки российских депутатов
Политика Происшествия
Опубликовано видео закладки МРК «Павловск»
00:49
Опубликовано видео закладки МРК «Павловск»
Армия
Появилось видео заявления адвоката семьи Захарова
01:31
Появилось видео заявления адвоката семьи Захарова
Общество
Избиение девушки бутылкой водки попало на видео
01:37
Избиение девушки бутылкой водки попало на видео
Происшествия
Появилось видео жутких переписок сестер Хачатурян
06:40
Появилось видео жутких переписок сестер Хачатурян
Общество
Спасение тонущей в реке женщины попало на видео
01:12
Спасение тонущей в реке женщины попало на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение