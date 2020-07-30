Тихановская собрала рекордное число сторонников

"Нам не нужны революции, нам не нужны боевики, мы хотим перемен мирным путем", — сказала Тихановская. Кандидат обратилась к военным. "Дорогие военные, посмотрите нам в глаза, мы такие же люди, которые хотят достойной жизни, мы не преступники, а белорусы, которые хотят альтернативных кандидатов, это наш народ, который хочет мирной смены власти", — заявила Тихановская.