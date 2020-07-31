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Соперница Лукашенко собрала в Минске многотысячный митинг 

News.ru и ещё 28 59 минут назад
Соперница Лукашенко собрала многотысячный митинг
Фото: stranadlyazhizni/instagram.com
Предвыборный митинг-концерт в поддержку кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской собрал в Минске рекордное количество белорусов. В столичный парк Дружбы народов, где 30 июля проходило мероприятие, пришли не менее 63 тыс. человек.
Такие данные приводит правозащитный центр «Весна». На митинге люди держали в руках и нынешние красно-зелёные государственные флаги Белоруссии, и исторические бело-красно-белые.

Нам не нужны революции, нам не нужны боевики, мы хотим перемен мирным путём, — заявила Тихановская с трибуны.

Она обратилась к военным, призвав их не видеть преступников в белорусах, «которые хотят альтернативных кандидатов».
Во время мероприятия фиксировались большие проблемы с мобильной связью. Выбирать президента в Белоруссии будут 9 августа.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Светлана Тихановская заявила: она считает ситуацию с задержанием бойцов российского ЧВК Вагнера и указанием на их связь с её мужем, блогером Сергеем Тихановским, «очень-очень страшной». С таким заявлением она выступила на митинге в Минске. Её выступление сопровождалось одобрительными возгласами участников мероприятия.
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В мире , СНГ , Массовые беспорядки , Минск
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