У жены Болсонару выявили коронавирус 

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У супруги президента Бразилии Жаира Болсонару, Мишель Болсонару, выявили коронавирусную инфекцию COVID-19. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы государства.

«Мишель Болсонару в четверг 30 июля сдала анализ на коронавирус, результат которого оказался положительным», — рассказали в пресс-службе.

В сообщении говорится, что «первая леди будет находиться под наблюдением медицинского персонала администрации президента ».

Ранее Жаир Болсонару заявил, что его тест на COVID-19 дал отрицательный результат.

7 июля президент Бразилии заявил, что сдал положительный тест на COVID-19 после того, как у него появились симптомы болезни.