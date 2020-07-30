Что происходит в США на финише предвыборной гонки

Решающий этап предвыборной кампании в США ознаменовался ночными погромами на улицах и дистанционными собраниями, вместо красочных митингов в поддержку кандидатов в президенты. В штабе Трампа царит уныние, а Байден продолжает отрываться от конкурента.

До президентских выборов в США остается менее ста дней. Согласно результатам опросов, 77-летний Джо Байден уверенно уходит в отрыв. Его преимущество над 74-летним Трампом по сравнению с февралем увеличилось вдвое. И если верить тем же опросам, не рост популярности Байдена, а падение рейтинга Трампа определяют нынешний расклад сил. Поэтому в избирательном штабе демократов пока никто не ликует.

Байден увеличил отрыв от действующего главы государства, отсидевшись на карантине, не посещая почти никаких мероприятий. Позиции Трампа сгубили пандемия и расовые волнения. Его козыри — успехи в экономике и создание рабочих мест — автоматически провалились. В тех 15 штатах, которые называют «ключевыми» (там, где исход голосования непредсказуем), Байден заметно укрепляет свое положение.

Соединенные Штаты, тем временем, продолжают лидировать среди всех стран мира по количеству заражений коронавирусом и смертельных случаев. Протесты в США, как казалось, пошли на спад, но на минувших выходных Сиэтл вновь стал ареной жестких стычек между полицией и активистами, пострадали около 60 полицейских и были арестованы десятки протестующих.

Работу полицейских в штате Орегон, восстановивших порядок в Портленде, Трамп оценил следующим образом:

«Они были там три дня, и действительно проделали фантастическую работу, никаких проблем. Они хватают много людей и сажают в тюрьму лидеров»

Действующий президент США обратился и к самим участникам протестов:

«Анархисты, агитаторы и протестующие, которые совершают акты вандализма и наносят ущерб нашему федеральному суду в Портленде и любым другим федеральным зданиям в других городах, будут преследоваться по закону, с учетом обновленного закона «О защите статуй». Минимум 10 лет в тюрьме! Не делайте этого!»

Тем временем в традиционную битву республиканцев и демократов внезапно вмешался рэпер Канье Уэст. Он приходится мужем известной всему миру модели Ким Кардашьян . Рэпер подал петицию, чтобы войти в избирательный бюллетень штата Нью-Джерси.

Канье Уэст плачет и нецензурно ругается на встречах с избирателями, обещает каждому американцу по миллиону долларов за рождение ребенка. Он выступает против абортов, смертной казни и… против применения дезодорантов.

Как будут развиваться события, покажет время. Сегодня же стало известно, что Дональд Трамп вообще предложил перенести президентские выборы. Об этом он сообщил в твиттере.

«Отложим выборы до тех пор, пока люди не смогут должным образом и безопасно проголосовать?» — спросил у американцев Трамп.

NBC отмечает, что, согласно закону, переносить выборы в одностороннем порядке президент не имеет права.