Италия продлила чрезвычайное положение до октября

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Италия продлила чрезвычайное положение, введенное в стране из-за вспышки коронавируса до 15 октября, сообщает CNN, ссылаясь на заявление правительства. «Совет министров по предложению президента Джузеппе Конте одобрил продление», — говорится в заявлении.

Италия была одной из первых европейских стран, пораженных вирусом, и 31 января ввела чрезвычайное положение.

Нормативно-правовая база дает правительству особые полномочия по ограничению определенных свобод и доступу к дополнительным ресурсам, чтобы остановить и сдержать распространение COVID-19.

Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, в стране зарегистрировано 246 776 случаев заболевания коронавирусом и 35 129 смертей.