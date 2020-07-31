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Италия продлила чрезвычайное положение до 15 октября 

BFM.RU и ещё 1 1 час назад
Италия продлила чрезвычайное положение до октября
Фото: EPA
Италия продлила чрезвычайное положение, введенное в стране из-за вспышки коронавируса до 15 октября, сообщает CNN, ссылаясь на заявление правительства. «Совет министров по предложению президента Джузеппе Конте одобрил продление», — говорится в заявлении.
Италия была одной из первых европейских стран, пораженных вирусом, и 31 января ввела чрезвычайное положение.
Нормативно-правовая база дает правительству особые полномочия по ограничению определенных свобод и доступу к дополнительным ресурсам, чтобы остановить и сдержать распространение COVID-19.
Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, в стране зарегистрировано 246 776 случаев заболевания коронавирусом и 35 129 смертей.
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В мире , CNN , Италия
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