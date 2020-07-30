Пока вы не уснули: Минск шантажирует Москву 

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Зачем Путин экстренно обратился к россиянам

Опрошенные «Ура.ру» эксперты заявили , что президент России Владимир Путин неожиданно выступил на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке, так как россияне расслабились, а угроза второй волны коронавируса выросла.

Кремль отреагировал на задержание россиян в Белоруссии

В России предложили пособие в 127 тысяч рублей

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила увеличить пособие по безработице. Об этом сообщают «Известия».

«Проблему замалчивали»: Путин обрушился на чиновников

Президент Владимир Путин заявил , что проблемами экологии в иркутском городе Усолье-Сибирское никто не занимался с 30-х годов прошлого века. Об этом сообщает РИА Новости.

Суд вынес решение по домашнему аресту Ефремова

Пресненский суд Москвы продлил срок домашнего ареста Михаилу Ефремову до 22 января 2021 года, передает издание «Подъем».

Суд отказал защите Ефремова в ходатайстве о ежедневных двухчасовых прогулках для актера.

Семья Фургала попросила у россиян денег

Сестра бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Галина заявила о сборе материальной помощи для оплаты труда адвокатов, защищающих её брата. Обращение женщины опубликовано в Instagram-аккаунте регионального отделения партии ЛДПР

На Черноморском флоте раскрыта госизмена

Минск шантажирует Москву выдачей россиян Киеву

Арестованным в Белоруссии по подозрению в терроризме россиянам может грозить нечто худшее, чем 20 лет тюрьмы. СБУ намерена затребовать у Минска выдачи «боевиков», которых в Киеве считают украинскими гражданами. Минск тем временем находит новые источники «российского вмешательства», заявляя о диверсантах из Пскова.

Россиян ждет новый фискальный штраф

Налоговые декларации россиян, оформленные с ошибками, будут признаваться недействительными, а если неточности не будут исправлены в течение пяти дней, то гражданам будут выписывать штрафы , сообщает «Газета.ru» со ссылкой на газету «Ведомости».

Собчак назвала идиотами хранящих рубли россиян