Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пока вы не уснули: Минск шантажирует Москву 

Сергей Василенок 57 минут назад
Пока вы не уснули: Минск шантажирует Москву
Фото: РИА Новости
Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, слушайте подкаст, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: Facebook, ВКонтакте, Одноклассники.

Зачем Путин экстренно обратился к россиянам

Опрошенные «Ура.ру» эксперты заявили, что президент России Владимир Путин неожиданно выступил на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке, так как россияне расслабились, а угроза второй волны коронавируса выросла.

Кремль отреагировал на задержание россиян в Белоруссии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал задержание в Белоруссии 33 россиян. передает корреспондент "Газеты.Ru".

В России предложили пособие в 127 тысяч рублей

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила увеличить пособие по безработице. Об этом сообщают «Известия».

«Проблему замалчивали»: Путин обрушился на чиновников

Президент Владимир Путин заявил, что проблемами экологии в иркутском городе Усолье-Сибирское никто не занимался с 30-х годов прошлого века. Об этом сообщает РИА Новости.

Суд вынес решение по домашнему аресту Ефремова

Пресненский суд Москвы продлил срок домашнего ареста Михаилу Ефремову до 22 января 2021 года, передает издание «Подъем».
Суд отказал защите Ефремова в ходатайстве о ежедневных двухчасовых прогулках для актера.

Семья Фургала попросила у россиян денег

Сестра бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Галина заявила о сборе материальной помощи для оплаты труда адвокатов, защищающих её брата. Обращение женщины опубликовано в Instagram-аккаунте регионального отделения партии ЛДПР.

На Черноморском флоте раскрыта госизмена

Сотрудники ФСБ России задержали военнослужащего Черноморского флота по подозрению в сотрудничестве с украинскими спецслужбами, сообщает РИА Новости.

Минск шантажирует Москву выдачей россиян Киеву

Арестованным в Белоруссии по подозрению в терроризме россиянам может грозить нечто худшее, чем 20 лет тюрьмы. СБУ намерена затребовать у Минска выдачи «боевиков», которых в Киеве считают украинскими гражданами. Минск тем временем находит новые источники «российского вмешательства», заявляя о диверсантах из Пскова.

Россиян ждет новый фискальный штраф

Налоговые декларации россиян, оформленные с ошибками, будут признаваться недействительными, а если неточности не будут исправлены в течение пяти дней, то гражданам будут выписывать штрафы, сообщает «Газета.ru» со ссылкой на газету «Ведомости».

Собчак назвала идиотами хранящих рубли россиян

Ксения Собчак назвала идиотами россиян, которые хранят сбережения в рублях внутри страны.
Видео дня. Звезда Playboy заявила о романе с мужем Ксении Бородиной
Комментарии 41
В мире , Видео , Михаил Ефремов , Дмитрий Песков , Сергей Фургал , Ксения Собчак , Владимир Путин , ФСБ , СБУ , ЛДПР , Газета.Ru , Ведомости , РИА Новости , ИТАР-ТАСС , Reuters , Минск , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ведущая «России 1» уволилась ради переезда в Италию
Ведущая «России 1» уволилась ради переезда в Италию
Появление «вагнеровцев» в Белоруссии объяснили
Появление «вагнеровцев» в Белоруссии объяснили
Появилось видео жутких переписок сестер Хачатурян
Появилось видео жутких переписок сестер Хачатурян
«Вагнеровцы» разочаровали девушек в белорусском санатории
«Вагнеровцы» разочаровали девушек в белорусском санатории
Видео
Научившая пить напитки с сухим льдом Диденко попала на видео
00:33
Научившая пить напитки с сухим льдом Диденко попала на видео
Общество
Прокативший пристава на капоте авто должник попал на видео
00:30
Прокативший пристава на капоте авто должник попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео задержания военнослужащего РФ за госизмену
00:52
Опубликовано видео задержания военнослужащего РФ за госизмену
Происшествия
Опубликовано видео последствий взрыва в японской Фукусиме
00:23
Опубликовано видео последствий взрыва в японской Фукусиме
Происшествия В мире
Опубликовано видео драки российских депутатов
00:33
Опубликовано видео драки российских депутатов
Политика Происшествия
Опубликовано видео закладки МРК «Павловск»
00:49
Опубликовано видео закладки МРК «Павловск»
Армия
Появилось видео заявления адвоката семьи Захарова
01:31
Появилось видео заявления адвоката семьи Захарова
Общество
Избиение девушки бутылкой водки попало на видео
01:37
Избиение девушки бутылкой водки попало на видео
Происшествия
Появилось видео жутких переписок сестер Хачатурян
06:40
Появилось видео жутких переписок сестер Хачатурян
Общество
Спасение тонущей в реке женщины попало на видео
01:12
Спасение тонущей в реке женщины попало на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение