ВОЗ нашла виновных в новых вспышках COVID в Европе

Новые вспышки коронавирусной инфекции в ряде стран Европы и северного полушария связаны с тем, что молодые люди летом снизили бдительность. Об этом на брифинге 30 июля заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

Вспышки COVID-19 в ряде стран появились из-за того, что молодые люди ослабили свою бдительность во время летнего сезона в северном полушарии, — цитирует РИА Новости представителя ВОЗ.

По его словам, дети и молодежь подвержены заражению коронавирусом, поэтому они также должны проявлять осторожность во время пандемии — соблюдать дистанцию и носить защитные маски.

Как писал NEWS.ru писал, в странах Европы всё активнее готовятся ко второй волне коронавирусной инфекции и рассматривают возможность возвращения некоторых ограничений. Например, власти Каталонии заявили, что некоторые меры «локдауна», при котором останавливается общественная жизнь, могут вновь вернуть, если будущие вспышки COVID-19 невозможно будет взять под контроль в течение 10 дней. Только за последние две недели в регионе было зарегистрировано почти 8 тысяч новых заражений коронавирусом. Это — половина среди всех случаев, выявленных за этот период в Испании. По словам председателя правительства Каталонии Кима Торры, ситуация сложилась критическая, а впереди — 10 важнейших дней лета. Он призвал молодёжь перестать устраивать домашние вечеринки, так как именно из-за этого растёт число заражённых COVID-19.

В Германии представители здравоохранения серьёзно обеспокоены ростом случаев заражения за последнюю пару недель. Глава Минздрава Йенс Шпан заявил, что в стране вводится обязательное тестирование на COVID-19 для тех, кто побывал на территориях, где наблюдается неблагоприятная обстановка. По его словам, необходимо предотвратить ситуацию, когда возвращающиеся путешественники заражают других, создавая новые цепочки инфекции.

Во Франции Минздрав призвал к осторожности после резкого роста случаев заражения среди молодых людей. Их призывают носить маски, чаще мыть руки и соблюдать социальную дистанцию.

В Греции намерены ввести обязательное ношение масок не только в супермаркетах, но и во всех закрытых помещениях, где трудно соблюдать дистанцию. На такие меры власти хотят пойти, потому что число заражений в стране продолжает расти. Сейчас в Греции маски обязательны и в общественном транспорте, а за нарушение грозит штраф в размере €150, уточняет «Интерфакс».

В Бельгии также не исключают введения второго «полного локдауна». Национальный совет безопасности страны, экстренно созванный 27 июля, после шестичасовых дебатов пришёл к решению о частичном ужесточении мер против COVID-19. Премьер-министр Софи Вильмес на пресс-конференции в Брюсселе после завершения заседания совета сообщила, что эпидемиологические данные тревожны, поэтому власти пытаются держать ситуацию под контролем, чтобы избежать повторного введения всеобщего режима изоляции и не подвергнуть опасности период начала нового учебного года в сентябре.

Ранее Гебрейесус заявил, что власти многих стран мира пошли по неправильному пути в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19. В связи с этим на скорое возвращение к прежнему укладу рассчитывать не приходится. Он отметил, что «все страны подвержены риску, но не все страны пострадали в одинаковой степени».