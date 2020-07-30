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Первая леди Бразилии заразилась коронавирусом 

Газета.Ru 1 час назад
Первая леди Бразилии заразилась коронавирусом
Фото: globallookpress.com
Супруга президента Бразилии Мишель Болсонару заразилась коронавирусом, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы республики.

"Мишель Болсонару в четверг 30 июля сдала анализ на коронавирус, результат которого оказался положительным", — заявили в пресс-службе.

В настоящее время 37-летняя первая леди страны помещена на карантин, она будет находиться под наблюдением врачей из администрации президента.
Еще одним родственником президентской четы, который заразился коронавирусом, стала бабушка Мишель — Мария Апаресида Фирма Феррейра. Ее госпитализировали в больницу еще 1 июля.
За последние сутки в Бразилии зарегистрировано 69 750 новых случаев заболевания COVID-19 и 1595 летальных исходов. Всего за время пандемии в стране зарегистрировано 2 552 265 случаев заражения и 90 134 случаев смерти.
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В мире , Администрация Президента РФ , ИТАР-ТАСС , Бразилия
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