Ватикан впервые назначил епископом россиянина 

Епископом Римско-Католической церкви впервые в истории стал россиянин, передает ТАСС со ссылкой на канцлера курии Архиепархии Божией Матери в Москве священника Игоря Ковалевского.
Папа Римский Франциск назначил священника Николая Дубинина епископом-помощником архиепархии.
«В новейшей истории католической церкви в России это первое назначение епископом этнического русского», — рассказал Ковалевский.
Николаю Дубинину 47 лет. Он родился в Новошахтинске Ростовской области. В 1993 году он поступил в католическую высшую духовную семинарию «Мария — Царица Апостолов» в Москве и в 1994 году вступил в орден францисканцев — Братьев Меньших Конвентуальных. Первые монашеские обеты он принес 8 сентября 1995 года в монастыре в деревне Смардзевице в Польше, торжественные постоянные обеты — 3 октября 1998 года в Москве. 24 июня 2000 года Дубинин был рукоположен в священники в московском кафедральном соборе Непорочного зачатия пресвятой Девы Марии.
«Я благодарен и глубоко признателен нашему верховному первосвященнику, Святейшему Отцу Папе Франциску, и вам, владыка, за оказанное мне доверие, за избрание на столь почетное служение, за этот крест, как вы отметили. Я понимаю, что по-человечески абсолютно не достоин столь великой чести и дара, но уповаю на Божью благодать и верю, что с помощью благодати Святого Духа буду стараться оправдать оказанное мне доверие», — сказал Николай Дубинин в благодарственной речи, опубликованной на странице Централизованной религиозной организации «Римско-католическая Архиепархия Божией Матери в Москве» в Facebook.