Ватикан впервые назначил епископом россиянина 

«Я благодарен и глубоко признателен нашему верховному первосвященнику, Святейшему Отцу Папе Франциску, и вам, владыка, за оказанное мне доверие, за избрание на столь почетное служение, за этот крест, как вы отметили. Я понимаю, что по-человечески абсолютно не достоин столь великой чести и дара, но уповаю на Божью благодать и верю, что с помощью благодати Святого Духа буду стараться оправдать оказанное мне доверие», — сказал Николай Дубинин в благодарственной речи, опубликованной на странице Централизованной религиозной организации «Римско-католическая Архиепархия Божией Матери в Москве» в Facebook.