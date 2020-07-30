Изгнать мафию: как протесты в Болгарии отразятся на РФ

Болгарии уже 22-й день проходят антиправительственные протесты. Уступки, на которые пошел премьер, отправив в отставку пятерых министров, жителей страны не устраивают. Организаторы протестов утверждают, что ситуация не стабилизируется до тех пор, пока правительство и генпрокурор не уйдут в отставку. Оппозиционная Болгарская социалистическая партия и президент республики Румен Радев всячески подогревают протестные настроения.

В Болгарии три недели продолжаются антиправительственные протесты. Участники демонстраций блокируют движение в столице, протесты проходят и в других крупных городах.

Вот уже 22-й день подряд жители страны требуют отставки правительства премьер-министра Бойко Борисова, а также главного прокурора республики Ивана Гешева. В резиденцию премьера протестующие забрасывают яйцами и имитацией банкнот достоинством в €500.

Таким образом участники акции привлекают внимание к появлению в интернете снимков спящего премьер-министра, возле которого на тумбочке лежат пистолет, пачки купюр по €500 и слитки золота.

Однако не этот инцидент стал первоначальным поводом для протестов. На улицы своих городов болгары вышли после публикации видеозаписи бывшего министра юстиции и лидера оппозиционной партии «Да, Болгария» Христо Иванова , в которой он и его сторонники попытались посетить пляж, на котором располагается особняк сторонника Борисова, олигарха и бывшего лидера партии «Движение за права и свободы» Ахмеда Догана.

Иванов утверждал, что строительство виллы на побережье было незаконным, как и передача пляжа в частную собственность Догана. Усугубило ситуацию поведение охранников олигарха, которые препятствовали нахождению гостей на территории, а затем и приезд полиции, потребовавшей у сторонников Иванова документы. На фоне утверждений о том, что пляж, на который они прибыли, должен быть открытым для всех, поведение охраны и полиции выглядело доказательством, что в собственность бизнесмену правительство незаконно передало участок государственной собственности.

На следующий день президент Болгарии Румен Радев заявил, что охрана, которая препятствовала нахождению Иванова на пляже — это сотрудники Службы национальной защиты, отвечающей за охрану президента, премьер-министра и других высокопоставленных лиц, а сам Доган не имеет права пользоваться их услугами.

9 июля в администрации президента был проведен обыск. В тот же день на допрос были вызваны советник президента по вопросам безопасности Илия Милушев и уполномоченный по борьбе с коррупцией Пламен Узунов.

Протестующие, с подачи президента, восприняли эти шаги как месть премьера за критику из-за передачи пляжа в собственность Догана — в стране начались крупнейшие с 2013 года протесты.

Участники демонстраций ежедневно скандируют «Мафия» и требуют отставки всего кабмина. 21 июля в Народном собрании Болгарии прошло голосование по вотуму недоверия к правительству, соответствующее предложение ранее внесла оппозиционная Болгарская социалистическая партия (БСП). Однако необходимого для этого количества голосов так и не набралось.

Впрочем, Борисов уже постепенно начал идти на уступки. Через несколько дней парламент Болгарии принял отставку пятерых членов правительства — министра финансов Владислава Горанова , министра внутренних дел Младена Маринова, министра экономики Эмила Караниколова, министра здравоохранения Кирила Ананиева и министра туризма Николины Ангелковой. Большинством голосов, 116 «за» и 89 «против», парламентарии избрали на пост главы МВД Христо Терзийского, министром экономики Лычезара Борисова, министром финансов Кирила Ананиева, министром здравоохранения Костадина Ангелова, министром туризма вице-премьера Марияну Николову.

Впрочем, премьер ограничился лишь кадровыми перестановками, новых лиц или сторонников оппозиции в правительстве не появилось. Протестующих подобные уступки не устроили. Они намерены продолжать демонстрации до тех пор, пока в отставку не уйдет правительство в полном составе, а также генпрокурор Иван Гешев.

Протестные настроения всячески подогревает президент, который пользуется поддержкой БПС и уже давно ведет противостояние с премьером.

«Протест требует отставки всего правительства и главного прокурора. Власть, однако, снова не слышит граждан и говорит о некотором ремонте кабинета. Надеется, что летние отпуска и усталость сделают вас менее решительными. Однако если они выйдут сюда, то увидят решительность в ваших глазах. Отставка всего правительства и главного прокурора — это первые и обязательные шаги к честным выборам, к возвращению Болгарии на демократический путь, к началу необратимого демонтажа порочной модели управления, которая приковала нас к европейскому дну, к перезагрузке политического процесса и модернизации страны. Нам нужен новый парламент, потому что сегодняшнее большинство не слышит требований людей», — заявлял политик, выступая на одном из протестов.

Радев также подчеркнул, что стране необходимы конституционная реформа и изменения, которые должны укрепить гражданские права, устранить коррупцию, обеспечить условия для труда и доходы, которые вернут домой граждан, работающих за рубежом.

«Никогда еще болгары не были столь едины в решимости отвоевать государство у мафии», — цитирует его слова ТАСС.

Так или иначе, ситуация в стране нестабильна, и Болгарская социалистическая партия имеет шансы на то, чтобы взять власть. Другой силы, которая могла бы воспользоваться ситуацией в республике, сейчас нет. У партии «Да, Болгария» недостаточно ресурсов, чтобы в одиночку развернуть ситуацию полностью в свое русло.

Между тем, в случае, если БСП действительно удастся прийти к власти, то у России появится возможность укрепить свои связи с Болгарией.

«Ядро электората БПС — это ностальгирующие по временам народной демократии, по дружбе с СССР, это старшее поколение пенсионеров, которые любят Советский Союз и «майку Руссию» [в переводе с болгарского — мать Россия]», — отмечает в разговоре с «Газетой.Ru» старший научный сотрудник Института славяноведения РАН Никита Гусев.

России есть о чем беспокоится, когда речь заходит о Болгарии. В подвисшем состоянии находится тендер по выбору инвестора строительства АЭС «Белене», одним из претендентов на участие в котором является российский «Росатом» . Еще 12 лет назад российский «Атомстройэкспорт» выиграл тендер на строительство двух блоков этой станции и заключил контракт с Национальной энергетической компанией Болгарии.

В 2009 году после прихода к власти правительства Бойко Борисова проект стал все больше затягиваться и в итоге к 2012 году был заморожен. Со стороны «Росатома» был подан иск в арбитражный суд Международной торговой палаты в Париже против НЭК на 58 млн евро, позже сумма выросла до 1 млрд евро. В итоге арбитраж присудил НЭК выплатить российской стороне €601,6 млн Этот долг Болгария выплатила в 2016 году.

Вскоре София вернулась к этому вопросу и объявила конкурс. Правительство Болгарии ранее уже отмечало, что без участия России АЭС «Белене» не может быть реализована, так как «Росатом» является конструктором и производителем реакторного оборудования и готовил этот проект.

Одновременно с тем, как Болгария начала готовить тендер, велись переговоры и по строительству «Турецкого потока». В январе София начала получать по нему газ. Однако и по этому вопросу Россия на многое не рассчитывала из-за негативного опыта. В 2014 году из-за позиции болгарской стороны и требований Еврокомиссии пришлось отказаться от газового проекта «Южный поток».

Впрочем, отношения Москвы и Софии и сейчас можно назвать, скорее, положительными, особенно на фоне взаимоотношений с другими странами Евросоюза

Однако, так или иначе, позиция БСП считается еще более пророссийской. Вместе с тем, ожидать многого от них также не приходится — Болгария, в первую очередь, член Евросоюза и НАТО , к тому же и социалистическая партия уже претерпела изменения.