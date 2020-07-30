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Сенатор-демократ оценил шансы Трампа на перенос выборов 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Сенатор-демократ оценил шансы Трампа на перенос выборов
Фото: РИА Новости
Глава Белого дома Дональд Трамп не сможет перенести выборы президента страны, уверен сенатор-демократ от штата Нью-Мексико Том Юдалл.

«Нет никаких шансов, что президент Трамп сможет перенести выборы. Мы не должны позволить ему отвлекать нас от его некомпетентности в связи с COVID-19», — заявил сенатор в соцсетях, передает РИА «Новости».

По мнению американского политика, предложение Трампа — это посягательство на демократические процессы. Юдалл обратился к членам Конгресса и администрации США с просьбой высказаться на эту тему.
В четверг президент США Дональд Трамп поставил вопрос о переносе выборов президента страны. По словам американского лидера, голосование по почте из-за коронавируса приведет к тому, что выборы 2020 года станут «самыми недостоверными и нечестными в истории», а это «большой позор для США».
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В мире , Дональд Трамп , Администрация США , РИА Новости
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