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Киев потребует выдачи 28 задержанных в Белоруссии россиян 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 33 1 час назад
Киев потребует выдачи 28 задержанных в Белоруссии россиян
Фото: РИА Новости
Генпрокуратура Украины запросила арест 28 задержанных в Белоруссии россиян по «подозрению в участии в террористической организации» и попросила выдать их украинской стороне.

«28 лицам, из которых девять — граждане Украины, объявлено о подозрении по факту участия в террористической организации (ст. 258-3 УК Украины). Таким образом, украинская сторона выразила намерение требовать выдачи этих лиц в Украине для привлечения к уголовной ответственности за преступления, связанные с незаконным участием в вооруженном конфликте на Донбассе», — говорится в сообщении на сайте украинской генпрокуратуры.

Ведомство отметило, что сейчас проводится подготовка документов для экстрадиции задержанных, вопрос о выдаче будут решать компетентные органы Белоруссии.
Также сообщалось, что Минск передал Киеву список задержанных граждан России, правоохранители проверят их на предмет участия в боевых действиях в Донбассе.
Напомним, в Белоруссии задержали 33 россиян, 32 человека из которых, как утверждается, являются бойцами частной военной компании Вагнера. Белорусская сторона подозревает, что они якобы планировали дестабилизировать обстановку в республике. Возбуждено дело о подготовке терактов.
Кроме того, Минск заявил о подготовке в России «еще двух группировок», чтобы «делать революцию» в Белоруссии. Вместе с тем Следственный комитет Белоруссии разрешил российскому консулу посетить задержанных россиян. Москва назвала заявления белорусской стороны одиозными и не выдерживающими никакой критики.
Посол России в стране Дмитрий Мезенцев сообщал, что основанием для приезда россиян в Белоруссию стал договор с фирмой, зарегистрированной в республике. У каждого из них есть соответствующий трудовой договор. Он отмечал, что россияне собирались вылететь из Минска в Стамбул, чтобы «обеспечивать охрану энергетической инфраструктуры и ресурсов».
Источник агентства «Интерфакс» сообщал, что часть задержанных «боевиков» формально имеет два гражданства — российское и украинское. В четверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не признает украинского гражданства задержанных в Белоруссии граждан России.
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В мире , Конфликты , Происшествия , Украина , Дмитрий Мезенцев , Дмитрий Песков , СКР , Интерфакс
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