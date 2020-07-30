Бородай объяснил появление «вагнеровцев» под Минском

Бывший премьер-министр самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), председатель Совета министров ДНР, глава Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай объяснил появление россиян, которых Минск считает наемниками из ЧВК Вагнера, в Белоруссии . Об этом сообщает РБК.

Бородай рассказал, что среди задержанных есть восемь членов Союза добровольцев Донбасса. По его словам, только человек, «страдающий паранойей», мог заподозрить, что туда была заброшена группа диверсантов. Бывший премьер самопровозглашенного государства также выступил с несогласием, что россияне прибыли в Белоруссию с целью совершения терактов или дестабилизации ситуации перед выборами президента.

Появление задержанных в Белоруссии Бородай считает «обычной логистической ситуацией», связанной с тем, что в эпоху коронавируса Минск стал удобным пунктом транзита на пути в другие страны, например, в государства Африки.

«Они несколько дней там находились, видимо, ждали рейса или ждали, пока подъедут остальные участники группы», — заключил он.

Ранее стало известно, что среди задержанных в Белоруссии бойцов ЧВК Вагнера обнаружились граждане Украины. Источник, знакомый с ходом расследования, сообщил, что украинское гражданство является вторым для нескольких граждан России. Некоторые из задержанных состояли в батальоне писателя Захара Прилепина в ДНР.