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В Польше готовятся возвращать «коронавирусные» ограничения 

ИА Regnum и ещё 2 2 часа назад
В Польше возвращают «коронавирусные» ограничения
Фото: РИА Новости
Правительство Польши намерено вернуть часть «коронавирусных» ограничений из-за новых вспышек COVID-19 в стране, 31 июля сообщает агентство Reuters.

«Ограничения могут охватывать определенные округа, в которых проблема является наиболее острой», — отметил на пресс-конференции официальный представитель правительства Польши Пётр Мюллер.

Министерство здравоохранения Польши ранее сообщило о 657 новых случаях и семи погибших от COVID-19 за сутки. Общее число случаев заболевания с начала эпидемии выросло до 45 688, погибли от заболевания 1716 человек.
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В мире , COVID-19 , Reuters , Польша
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