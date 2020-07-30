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Умер экс-президент Тайваня Ли Дэнхуэй 

Rambler News Service 33 минуты назад
Умер экс-президент Тайваня Ли Дэнхуэй
Фото: Reuters
Бывший президент Тайваня Ли Дэнхуэй скончался 30 июля в возрасте 98 лет, сообщило Центральное информационное агентство страны со ссылкой на заявление Общей больницы ветеранов Тайбэя.
В медучреждении отметили, что Дэнхуэй скончался в 19:24 по местному времени (14:24 мск). Он был госпитализирован 8 февраля после того, как начал задыхаться у себя дома. В больнице у него обнаружили инфильтрацию легких. В результате бывший президент Тайваня провел в больнице почти полгода.
Дэнхуэй занимал пост президента Китайской республики (Тайваня) с 1988 по 2000 год. Стал первым руководителем страны, который был избран по итогам прямых выборов. Как уточняет агентство, Дэнхуэй известен как «пионер тайваньской демократии».
В 1960-х годах Дэнхуэй получил в Корнеллском университете (США) степень доктора по экономике сельского хозяйства. До этого проходил обучение в Национальном университете Тайваня и Университете штата Айова (США).
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