Умер экс-президент Тайваня Ли Дэнхуэй 

Бывший президент Тайваня Ли Дэнхуэй скончался 30 июля в возрасте 98 лет, сообщило Центральное информационное агентство страны со ссылкой на заявление Общей больницы ветеранов Тайбэя.

В медучреждении отметили, что Дэнхуэй скончался в 19:24 по местному времени (14:24 мск). Он был госпитализирован 8 февраля после того, как начал задыхаться у себя дома. В больнице у него обнаружили инфильтрацию легких. В результате бывший президент Тайваня провел в больнице почти полгода.

Дэнхуэй занимал пост президента Китайской республики (Тайваня) с 1988 по 2000 год. Стал первым руководителем страны, который был избран по итогам прямых выборов. Как уточняет агентство, Дэнхуэй известен как «пионер тайваньской демократии».

В 1960-х годах Дэнхуэй получил в Корнеллском университете (США) степень доктора по экономике сельского хозяйства. До этого проходил обучение в Национальном университете Тайваня и Университете штата Айова (США).