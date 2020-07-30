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МИД Украины направил России ноту протеста 

РИА Новости и ещё 2 2 часа назад
Незаконная помощь: МИД Украины направил РФ ноту протеста
Фото: © РИА Новости / Стрингер
МИД Украины направил России ноту протеста из-за отправки гуманитарной помощи в Донбасс, сообщила в четверг пресс-служба ведомства.
Очередной конвой доставил гуманитарную помощь жителям Донбасса в четверг.
В украинском МИД назвали доставку помощи "незаконной", поскольку она была проведена через неконтролируемые Киевом пограничные пункты пропуска "Изварино" и "Успенка", и потребовали "прекратить совершение международно-противоправных деяний против суверенитета нашего государства".
Гуманитарная помощь жителям Донбасса доставляется с августа 2014 года. За этот период 97 колонн МЧС привезли на территорию юго-востока Украины более 84 тысяч тонн гуманитарных грузов.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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В мире , Политика , МИД , МЧС , Киев
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