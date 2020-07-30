Незаконная помощь: МИД Украины направил РФ ноту протеста

МИД Украины направил России ноту протеста из-за отправки гуманитарной помощи в Донбасс, сообщила в четверг пресс-служба ведомства.

Очередной конвой доставил гуманитарную помощь жителям Донбасса в четверг.

В украинском МИД назвали доставку помощи "незаконной", поскольку она была проведена через неконтролируемые Киевом пограничные пункты пропуска "Изварино" и "Успенка", и потребовали "прекратить совершение международно-противоправных деяний против суверенитета нашего государства".

Гуманитарная помощь жителям Донбасса доставляется с августа 2014 года. За этот период 97 колонн МЧС привезли на территорию юго-востока Украины более 84 тысяч тонн гуманитарных грузов.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.