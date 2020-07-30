«Российские наемники» — благодаря внезапной акции белорусского КГБ эти привычные западному читателю слова опять замелькали в заголовках. Между тем найденные у задержанных под Минском 32 мужчин документы свидетельствуют: они собирались вылететь в Судан или другую страну Африки, куда из Москвы не вылетишь. Простит ли Москва белорусскому лидеру явно недружественный шаг в отношении ее людей?

Москва — Дав мощный толчок медленно набиравшей обороты ссоре с Россией , ее соседка и давняя союзница Белоруссия заявила в среду о том, что 200 наемников из России под видом туристов проникли на ее территорию с целью срыва президентских выборов. Правда, сообщения о присутствии в Белоруссии этой группы российских наемников и об их враждебных намерениях не удалось подтвердить из независимых источников.

Этому предшествовали длившиеся несколько месяцев обмены обвинениями и раздраженными упреками между Минском и Москвой, которые являются близкими, но капризными союзниками, объединенными общей настороженностью в отношении Запада. Тем не менее в последнее время они с опасением относятся и друг к другу.

Эти новости усилили ту версию событий, в которой старается убедить белорусов президент Александр Лукашенко , железной рукой правящий Белоруссией на протяжении 26 лет. Он утверждает, что причиной массового народного недовольства в стране стало иностранное вмешательство, а не его собственные непопулярные шаги.

Лукашенко издавна винит в своих проблемах и трудностях иностранцев, но он лишь недавно развернул свою пропагандистскую машину в сторону России. Прежде его излюбленными мишенями были западные страны, в первую очередь США

Официальное информационное агентство Белоруссии БЕЛТА опубликовало фамилии и даты рождения 32 задержанных российских боевиков, назвав их сотрудниками компании «Группа Вагнера», которая занимается вербовкой наемников и связана с давним единомышленником президента Путина Евгением Пригожиным

Российское посольство в Минске заявило, что попросило белорусские власти дать ответы на вопросы по поводу сообщений СМИ о наемниках, однако не получило никакой официальной информации о задержанных россиянах.

Россия издавна является ближайшей союзницей Белоруссии и ее главной покровительницей. Две страны связаны языком, похожими политическими системами и общим глубоким уважением ко многим аспектам их общей жизни в составе Советского Союза.

Но отношения резко ухудшились, когда президент Путин начал подталкивать Лукашенко к реализации давно уже пробуксовывающего плана по созданию «союзного государства», а фактически к слиянию двух стран, после которого Россия, где население в 15 раз больше, чем в Белоруссии, стала бы несомненным старшим партнером.

Лукашенко, известный своими сумасбродными поступками и экстравагантными заявлениями, объявил во вторник, что заразился коронавирусом, однако полностью выздоровел без какого-либо лечения. Это заявление было встречено скептически, так как оно на руку Лукашенко. Ведь он вызывал раздражение у населения своим мнением о том, что пандемия не представляет серьезной опасности для здоровья населения. Лукашенко утверждал, что сдержать пандемию можно и без карантина, если умеренно пить водку, ездить на тракторе и играть в хоккей.

В июне по приказу Лукашенко по обвинению в коррупции были арестованы два его потенциальных соперника на президентских выборах, которые назначены на 9 августа. Президент заявил, что он предотвратил заговор, готовившийся с целью проведения революции в интересах России.

В среду правительство опубликовало видеокадры ночного рейда в санатории под Минском, где были арестованы 32 российских боевика. Еще одного арестовали в другой части страны. На видеозаписи видно, как хорошо вооруженные сотрудники белорусской службы безопасности, которую до сих пор, как и в советские времена, называют КГБ, врываются в номера, где поселились предполагаемые наемники. На видеокадрах можно увидеть мускулистых россиян в наручниках, а один из них лежит в трусах на полу рядом с российскими паспортами и пачкой стодолларовых купюр.

Но вот важный момент: среди захваченных в ходе обыска вещей оказались банкноты и телефонные карты из Судана, а в телефонах были сообщения на арабском языке. Это говорит о том, что арестованные россияне могли направляться в Северную Африку, или возвращались оттуда, но отнюдь не участвовали в операции против Белоруссии.

По сообщению БЕЛТА, арестованные россияне вызвали подозрения сразу по прибытии в Белоруссию, так как у каждого из них было по три тяжелых чемодана, они были одеты в одежду военного образца и вели они себя «в несвойственной российским туристам манере», воздерживаясь от алкоголя и посещения ночных клубов.

«Группа Вагнера», которую обвиняют в отправке этих людей, посылает боевиков, в основном бывших российских военнослужащих, в Сирию, Ливию, Судан и другие страны. По словам американских официальных представителей, руководит этой компанией российский гражданин Пригожин, которого называют «путинским поваром» из-за того, что он получил немало контрактов на организацию питания в российских вооруженных силах.

В США против Пригожина выдвинуто обвинение во вмешательстве в американские президентские выборы 2016 года, которое осуществляла другая его компания — фабрика троллей из Санкт-Петербурга под названием Агентство интернет-исследований. Сам он неоднократно отрицал какие-либо связи с «Группой Вагнера» и свою причастность к вмешательству в американские выборы.

Российский писатель Захар Прилепин , воевавший на востоке Украины в рядах сепаратистов, чей мятеж спровоцировала и поддержала Москва, рассказал в среду российским СМИ, что узнал некоторых арестованных, показанных белорусским телевидением. Это были ветераны его бывшего подразделения из Донецка, русскоязычного украинского региона, который в 2014 году провозгласил себя независимым пророссийским государством.

По его словам, хотя эти люди находились в Белоруссии, они наверняка направлялись с каким-то заданием в другое место. Канал соцсетей, который ведет российский военный корреспондент и которым часто пользуются российские наемники, также сообщил, что арестованные россияне, скорее всего, находились в Белоруссии проездом, направляясь в зоны конфликтов в Африке, где бойцы «Группы Вагнера» активно участвуют в боевых действиях.

Однако президент Лукашенко заявил, что целью наемников является Белоруссия, и в среду созвал срочное совещание совета безопасности, чтобы обсудить угрозы со стороны России. БЕЛТА приводит его слова о том, что он приказал руководителю белорусского КГБ задать России вопрос: «Что происходит?»

По мнению критиков, такие разговоры являются попыткой отвлечь внимание, поскольку президенту Лукашенко противостоит усиливающаяся внутренняя оппозиция. Отряды ОМОН неоднократно и жестоко пресекали уличные протесты в Минске и других городах после ареста в июне двух популярных кандидатов. Третий перспективный кандидат, бывший посол Белоруссии в Вашингтоне, на прошлой неделе бежал в Россию, чтобы избежать ареста.

После ареста самого сильного соперника Лукашенко Виктора Бабарико, который в прошлом возглавлял принадлежащий России банк, белорусский президент заявил, что он сорвал заговор Москвы по свержению его правительства. Независимые обозреватели в основном проигнорировали это заявление, увидев в этом неуклюжую попытку Лукашенко заручиться поддержкой Запада перед началом предвыборных репрессий.

Новости об аресте предполагаемых российских наемников появились спустя несколько часов после того, как Лукашенко побывал на белорусской военной базе, где похвастался перед собравшимися военными и полицейскими из ОМОН своей работой по возрождению спецслужб и военного ведомства после распада Советского Союза в 1991 году.

«Никто нам ничего не давал, и мы никому ничего не должны», — заявил он офицерам, совершенно очевидно пытаясь унизить Россию, которая долгие годы поставляет в Белоруссию оружие и обучает ее военных.

Лукашенко научился ловко маневрировать между Россией и Западом, извлекая политические и экономические выгоды. Но в последние месяцы он все больше отдаляется от Москвы, особенно после февральского визита в Минск госсекретаря Майка Помпео.

После этого визита госсекретаря, ставшего первым с начала 1990-х годов, Вашингтон назначил первого за 10 с лишним лет посла в Белоруссии, и две страны пообещали улучшить свои замороженные отношения.