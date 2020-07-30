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NYT: Лукашенко стал отдаляться от Москвы после визита в Минск Помпео 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Американское издание New York Times пишет, что президент Белоруссии Александр Лукашенко все больше стал отдаляться от России после визита в феврале в Минск Майка Помпео.

«Лукашенко давно искусно маневрирует между Россией и Западом, чтобы извлечь для своей страны политические и экономические выгоды. В последние месяцы он все больше отдаляется от Москвы, особенно после визита в Минск госсекретаря США Майка Помпео», — пишет New York Times.

Издание напоминает, что именно после этого первого с 1990-х годов визита американского госсекретаря в Белоруссию Вашингтон впервые после 10-летнего перерыва назначил посла в Минске, и обе страны договорились улучшить свои ранее замороженные отношения.
Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, о чем в начале года договорились Майк Помпео и Александр Лукашенко, зачем белорусский лидер пытается сблизиться с Вашингтоном и какой будет реакция России.
Напомним, в среду в Белоруссии задержали 33 граждан России, 32 человека из которых, как утверждается, являются бойцами частной военной компании «Вагнера». Белорусская сторона подозревает, что они якобы планировали дестабилизировать обстановку в республике. Задержанные начали даватьпоказания, возбуждено дело о подготовке терактов.
Кроме того, Минск заявил о подготовке в России «еще двух группировок», чтобы «делать революцию» в Белоруссии.
Одного из задержанных СМИ определили как воевавшего в Донбассе снайпера, а российский писатель Захар Прилепин заявил, что среди задержанных есть несколько человек, которые воевали вместе с ним на юго-востоке Украины. После экстренного заседания белорусского Совбеза и вызова послов России и Украины в МИД стало понятно, что есть риск их выдачи Киеву.
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В мире , Видео , СНГ , Захар Прилепин , Александр Лукашенко , МИД , Деловая газета "Взгляд" , New York Times , Минск , Москва , США
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