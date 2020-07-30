Российско-белорусские отношения стали более прохладными после визита в Минск госсекретаря США Майка Помпео, сообщает издание The New York Times.

В феврале текущего года, как сообщал «Рамблер», президент Белоруссии Александр Лукашенко договорился с госсекретарем США Майком Помпео восстановить полноценные дипломатические отношения между двумя странами, а также направить в Вашингтон белорусского посла, а в Минск — американского.

Журналисты The New York Times, проанализировав последующие события, в частности, недавнее задержание 33 россиян, подозреваемых в намерении дестабилизировать ситуацию в Белоруссии накануне президентских выборов, пришли к выводу, что Лукашенко постепенно отдаляется от Москвы. При этом причиной изменения ситуации была названа именно встреча белорусского президента с Помпео.

Авторы статьи добавили, что белоруский национальный лидер продолжает искусно маневрировать между Россией и Западом, чтобы извлечь для своей страны максимум политической и экономической выгоды.