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Лукашенко отдаляется от России из-за визита Помпео 

Павел Тиунов 23 минуты назад
Российско-белорусские отношения стали более прохладными после визита в Минск госсекретаря США Майка Помпео, сообщает издание The New York Times.
В феврале текущего года, как сообщал «Рамблер», президент Белоруссии Александр Лукашенко договорился с госсекретарем США Майком Помпео восстановить полноценные дипломатические отношения между двумя странами, а также направить в Вашингтон белорусского посла, а в Минск — американского.
Журналисты The New York Times, проанализировав последующие события, в частности, недавнее задержание 33 россиян, подозреваемых в намерении дестабилизировать ситуацию в Белоруссии накануне президентских выборов, пришли к выводу, что Лукашенко постепенно отдаляется от Москвы. При этом причиной изменения ситуации была названа именно встреча белорусского президента с Помпео.
Авторы статьи добавили, что белоруский национальный лидер продолжает искусно маневрировать между Россией и Западом, чтобы извлечь для своей страны максимум политической и экономической выгоды.
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В мире , Видео , СНГ , Александр Лукашенко , New York Times , Минск , США
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