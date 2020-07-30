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Украина оценила задержание в Белоруссии «российских боевиков» 

Lenta.ru 1 час назад
Украина оценила задержание в Белоруссии «боевиков из РФ»
Фото: Lenta.ru
Министерство иностранных дел Украины оценило задержание в Белоруссии бойцов частной военной компании (ЧВК) Вагнера. Об этом на своем сайте сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.
Правоохранительные органы Украины займутся вопросом возможной экстрадиции или других правовых действий относительно «российских боевиков», которые могли принимать участие в вооруженном конфликте в Донбассе.
В МИД считают, что выявление «участников российских оккупационных сил» свидетельствует о том, что они могут быть использованы для дестабилизации ситуации в Белоруссии накануне президентских выборов. В связи с этим в комментарии подчеркивается, что Украина «развивает добрососедские отношения с соседней Белоруссией, всесторонне поддерживает ее суверенитет и независимость».
29 июля в санатории под Минском задержали группу из 32 граждан России, которых назвали наемниками. Еще один человек был задержан на юге Белоруссии. Открыто уголовное дело по статье о подготовке террористического акта. Бойцы ЧВК Вагнера дают показания, сообщил государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Андрей Равков.
В Белоруссии 9 августа состоятся президентские выборы. Лукашенко считает, что оппозиция хочет устроить революцию. Он жаловался на иностранное вмешательство в предвыборную кампанию со стороны «зарубежных кукловодов». Президент предупреждал при этом, что республика может лишиться части своей территории и вернуться к границам 1921 года.
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Комментарии 2
В мире , Андрей Равков , МИД
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